2020-02-28T15:01:33+03:00
Общество

Водитель «Астон Мартин», из-за которого на Солнечной погибла няня, предстанет перед судом

Мужчина нарушил правила дорожного движения, что привело к трагедии
Владислав КИРСАНОВ
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Происшествие случилось в июне минувшего годаПроисшествие случилось в июне минувшего годаФото: Кадр видео
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Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение для 30-летнего местного жителя. Летом 2019 года он, управляя автомобилем «Астон Мартин», нарушил правила дорожного движения на улице Солнечной. Из-за этого иномарка столкнулась с «Тойотой», которая наехала на няню с ребенком.

– Женщина погибла. Экспертиза установила, что в данной ситуации водитель мог избежать столкновения, своевременно выполняя требования ПДД, – сообщает прокуратура Самары.

Теперь это дело рассмотрит суд Промышленного района. Напомним, что ребенку в том происшествии удалось спастись. Кроме того, в ДТП пострадала 38-летняя пассажирка «Тойоты».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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