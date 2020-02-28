Водитель «Астон Мартин», из-за которого на Солнечной погибла няня, предстанет перед судом
Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение для 30-летнего местного жителя. Летом 2019 года он, управляя автомобилем «Астон Мартин», нарушил правила дорожного движения на улице Солнечной. Из-за этого иномарка столкнулась с «Тойотой», которая наехала на няню с ребенком.
– Женщина погибла. Экспертиза установила, что в данной ситуации водитель мог избежать столкновения, своевременно выполняя требования ПДД, – сообщает прокуратура Самары.
Теперь это дело рассмотрит суд Промышленного района. Напомним, что ребенку в том происшествии удалось спастись. Кроме того, в ДТП пострадала 38-летняя пассажирка «Тойоты».
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