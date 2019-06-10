2019-06-10T16:54:52+03:00
Общество

Ограждения на пересечении улиц Солнечной и Губанова в Самаре установят до конца недели

Перекресток решили обезопасить после ДТП 4 июня, в котором погибла женщина
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДТП 163 СамараФото: ДТП 163 СамараФото: vk.com
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В Самаре на пересечении улиц Солнечной и Губанова до конца недели появятся 18-метровые пешеходные ограждения. Их решили установить после того, как там в столкновении двух автомобилей погибла женщина.

- Также в целях недопущения подобных аварий был изменен режим работы светофоров. Поворот налево с улицы Солнечной на улицу Губанова и 7-ю просеку теперь осуществляется в отдельной фазе, - сообщили в городской администрации.

Напомним, что смертельное ДТП на пересечении Солнечной и Губанова произошло днем 4 июня. Там столкнулись "Астон Мартин" и "Тойота Рав 4", после чего вторая иномарка вылетела на тротуар и сбила 47-летнюю няню с ребенком. Женщина погибла на месте, а ребенок чудом не получил серьезных травм. Сейчас полицейские продолжают разбираться в произошедшем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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