"Мы ей про диван, а она - про роман": продавщица мебели, присвоившая деньги клиентов, в своих бедах винит любовника

Обман со всех сторон

- Представляете, оплатили диван, сидим, ждем, в указанный день не привезли, трубку не берут. Дозвонились, наконец, через пару дней, а нам говорят: мы ваш диван другим покупателям отдали, им срочно надо. А вы ждите. Нормально вообще? – подобных негативных отзывов об ИП Герасенко Татьяна Антоновна в интернете множество.

Клиенты звонили, ждали, ругались, снова ждали. Проходили месяцы, и люди понимали, что их «кинули», после чего шли в полицию. Когда счет заявлениям перевалил через несколько десятков, стало понятно, что дело серьезное. В полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Осенью прошлого года расследование было завершено, потерпевшими признали 60 с лишним человек, все они покупали диваны и кресла в "Мега Мебель-2" на улице Партизанской, ущерб оценили в 1,2 млн рублей. Вот только под суд отдали не хозяйку ИП, а продавщицу – Наталью Чеганову, ее обвинили в мошенничестве.

Любовь не доказана

По версии следствия, у Чегановой была договоренность со владелицей ИП, что она будет сама вести бизнес и нести за него ответственность. Силовики считают, что Чеганова по собственной инициативе с января 2018 года заключала договоры на поставку мебели, хотя на самом деле заказы никуда не передавала и деньги присваивала.

У подсудимой же была иная версия: она бизнесом не управляла, и все деньги семье Герасенко исправно передавала, а они в один прекрасный момент решили ее подставить. Почему? Потому что узнали, что у нее роман с отцом семейства. Вот так вот неудобно получилось.

- Каких-либо объективных данных, подтверждающих версию подсудимой в ходе судебного следствия не получено, - отметил старший помощник прокурора Железнодорожного района Самары Иван Овчинников, который поддерживал гособвинение по этому делу. – Суд отклонял вопросы на эту тему как не относящиеся к делу.

За свободу придется платить

По данным «КП-Самара", не все клиенты, пострадавшие в этой истории, обратились в полицию, некоторые просто через суд взыскали свои деньги с организации-продавца. В итоге 18 июня прошлого года ИП было ликвидировано.

За преступление, в совершении которого обвиняли Наталью Чеганову, закон предусматривал несколько видов наказания: до 5 лет лишения свободы, штраф до 300 тысяч рублей, обязательные, исправительные либо принудительные работы.

Как сообщил "КП-Самара" Иван Овчинников, гособвинение запросило ей 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно, но с тем, чтобы она в течение года выплатила потерпевшим весь ущерб. В противном случае наказание ей может быть заменено на реальное лишение свободы.

В апреле Наталья Чеганова выступит с последним словом, после чего судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

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