Убили или похитили? Борцы с рабством взялись за поиски загадочного исчезнувшего в Самаре солдата

Поиски дошли до Москвы

29-летнего Александра Сафонова из города Пугачев не могут найти уже семь месяцев. 22 августа 2019 года молодой человек, уволившийся со службы по контракту в Рощинском, бесследно исчез. Его родители не опускают руки и продолжают поиски пропавшего сына.

— Я дошла до Москвы, до Бастрыкина (руководитель СК РФ). С 4 февраля, после звонка из столицы, следственный отдел очень сильно взялся за поиски Саши, — рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» мама пропавшего Наталья.

Напомним, что перед исчезновением солдата видели в военном городке. По словам очевидцев, он был потерян, казался больным. Александра даже доставили в полицию, но никаких оснований удерживать его там не нашлось. Силовики проверили Сафонова по документам и отвезли к дому № 8.

Убийство — одна из версий

— После этого он ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся. Есть основания полагать, что Сафонов стал жертвой преступления, — сообщили в СУ СК по Самарской области, где в связи с пропажей мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

К сожалению, даже участие правоохранителей пока не приносит результатов.

— Ничего нового. Работают без выходных, в Рощинском искали с собаками и вертолетом — ничего, — говорит Наталья Сафонова. — 100 человек военных три недели назад обошли все чердаки, подвалы и колодцы. Пусто. Свидетелей тоже никаких нет. Наша собеседница добавляет - вопреки версии СК нет никаких свидетельств о том, что Александр выходил из машины полицейских по вышеуказанному адресу.

В рабах пока не найден

Женщина не исключает, что ее сына похитили и взяли в рабство. Она обратилась в движение «Альтернатива», которое занимается освобождением таких пленных.

— Заявка на Александра внесена в нашу базу данных. Ориентировка распространена в социальных сетях. Среди освобожденных нами людей мы проводим опознание по фотографиям пропавших без вести и узнаем, не видели ли они того или иного пропавшего среди рабов, — поделились представители организации.

Но и помощь борцов с рабством пока не принесла результатов. Семье разыскиваемого не поступало сигналов о том, что он где-то объявился.

Поиски продолжаются. Силовики и близкие Александр Сафонова надеются на помощь неравнодушных людей.

Молодой человек незадолго до исчезновения был в полицииФото: Предоставлено "Комсомолке"

Приметы разыскиваемого: на вид 25-35 лет, по телосложению худощавый, цвет лица — смуглый, кавказского типа, на момент исчезновения был с бородой и усами; рост 178 см; волосы черного цвета, коротко стриженные, вьющиеся. Был одет в футболку синего цвета с надписью F1 на груди; шорты темно-серого цвета; сланец черного цвета.

Особые приметы: на внутренней стороне предплечья правой руки имеется татуировка в виде абстрактного рисунка; шрамы на правой щеке — три шрама, размерами около 1 см, над верхней губой слева — один, размером около 1 см, на правом ухе — один; родимое пятно розового цвета на шее, размером 10 см.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Александра Сафонова, просят обращаться по телефонам: 8(846) 339-12-15, 8(846) 339-12-15 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

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