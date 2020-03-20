Дезинфицирующих средств хватает: как в Самаре борются с вирусами в общественном транспорте

С 19 марта в Самаре действует режим ограничительных мероприятий, призванных не пустить коронавирус в областную столицу и снизить эпидемиологическую напряженность. Соответствующее поставновление подписала глава города Елена Лапушкина. Для самарцев это значит, что теперь некоторые их действия будут ограничены законодательно. Жителям не рекомендуют выезжать за границу, запрещены любые спортивные или культурные мероприятия, которые собирают более 50 человек. Также с 19 марта не работают учреждения культуры. А работодателям рекомендуют при возможности сделать все, чтобы перевести сотрудников на удалённый режим работы.

Все эти меры призваны не допустить распространения новой коронавирусной инфекции в Самаре. Как они реализуются на практике, Елена Лапушкина проверила лично. Первым пунктом осмотра стало трамвайное депо на Полевой. В самом деле, в вагонах в часы пик собирается гораздо больше, чем 50 человек. Именно поэтому перед выходом в рейс составы обрабатывают специальным дезинфицирующим раствором.

Дезинфицирующих средств на складе достаточноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этим занимаются сотрудники в защитных респираторах: на один состав уходит около 1,5 часов и шесть ложек средства. Его достаточные запасы есть на складе, так что горожанам переживать не о чем.

- Я лично убедилась, что все работы проводятся, что хватает запаса дезинфицирующих средств. Это очень важно, потому что люди, заходя в общественный транспорт, берутся за поручни, дотрагиваются до спинок кресел и они должны чувствовать себя максимально безопасно. И я хочу обратиться ко всем самарцам: соблюдайте элементарные правила гигиены и заботьтесь о своих близких, - отметила Елена Лапушкина.

Глава города проверила, как идет обработка составовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава города проверила, как идет обработка составовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

КСТАТИ

Как защитить себя от вирусов в общественном транспорте

- Если вы отправляетесь в поездку в час пик, наденьте маску. Ее можно сделать самому

- В общественном транспорте вы постоянно трогаете различные поверхности. Поэтому идеально - надеть перчатки, которые затем можно помыть и дезинфицировать,

- Пользуйтесь банковскими и транспортными картами. Наличные деньги далеко не самая чистая вещица.

- Пользуйтесь антибактериальными салфетками. Не трогайте лицо, глаза, нос руками. В этом как раз и поможет маска