Гречки и туалетной бумаги хватит всем: в магазинах Самары не видят причин для панических закупок

- Кто последний в очереди за гречкой? – еще день-два назад подобные вопросы в самарских супермаркетах были привычным делом, а картину дополняли тележки, полные туалетной бумаги. Обеспокоенные известиями о случаях коронавируса в Самарской области горожане на всякий случай устремились в магазины, чтобы как следует запастись товарами первой необходимости. В какой-то момент истерия охватила не только пенсионеров, но и взрослых разумных людей. В соцсетях горожане принялись постить фотографии опустошенных ими полок с гречкой и сахаром, «Ашан» сформировал «тележки апокалипсиса» с товарами первой необходимости, а некоторые хвастались запасами, оставшимися «еще с конца света 2012 года».

Запасов хватит, проблем с поставками нет

Впрочем, быстро поднявшаяся паника так же быстро улеглась. Как рассказал замдиректора местных торговых сетей «Белый пеликан» и «Миндаль» Антон Емельянов, уже второй день количество посетителей супермаркетов пришло в норму.

- Народ понял, что никакого товарного дефицита нет, и успокоился, - рассказал он журналисту «КП-Самара». – Паниковать действительно не стоит. Даже уже существующих запасов продовольствия на складах магазинов с учетом повышенного спроса хватит как минимум на два месяца. И никаких проблем с новыми поставками нет, все наши контрагенты работают в штатном режиме.

Поставки в магазины налажены, товаров на полках хватаетФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В пресс-службе Х5 Retail Group (магазины «Карусель», «Перекресток» и «Пятерочка») журналисту «КП-Самара» рассказали, что поставки социально-значимых товаров со складов в магазины в связи с возросшим спросом выросли в 2-4 раза, а в самих супермаркетах скорректировали правила выкладки - некоторые товары теперь выставляют сразу паллетами, чтобы обеспечить возросший на них спрос.

- В магазинах наших торговых сетей увеличили количество персонала, отменили все отпуска, изменили график работы и вывели на работу дополнительный персонал, перераспределили транспорт для развоза категорий повышенного спроса, - пояснили в пресс-службе. Здесь также отметили, что мониторят ситуацию в режиме онлайн и перенаправляют потоки товаров в те магазины, где их разбирают особенно быстро.

- Запасов на складах достаточно, цены стабильны, повышенные поставки продолжаются, при нехватке товаров на полке в магазине новая поставка будет сделана в течение дня. Кроме того, каждые три часа в магазинах проходит дезинфекция помещений, поверхностей и вентиляционных систем, - заверили в Х5 Retail Group.

В дефиците виноваты паникеры

В магазинах «Магнит» также уверили, что товаров на складе достаточно, а поставки идут ежедневно. А если в отдельных магазинах в конце дня возникает дефицит, то в этом виноваты только сами покупатели, которые делают запасы «впрок».

- В магазинах с небольшой площадью сложнее привозить товар в большом объеме, поэтому к вечеру какие-то категории могут заканчиваться, - объясняет директор Волжского округа торговой сети «Магнит» Сергей Локонов. – Сейчас мы прорабатываем вопрос организации доставки дважды в день.

Во временном дефиците оказались виноваты паникеры - продавцы просто не успевали выкладывать товар на полкуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В целом власти региона заверяют – еды хватит на всех. Как заявил министр сельского хозяйства Самарской области Николай Абашин за совещании в региональном правительстве 19 марта, запас зерна в зернохранилищах региона составляет более 700 тысяч тонн, в то время как годовая потребность в нем – в два раза меньше.

- У нас внушительный запас овощей, все предприятия мясной и молочной промышленности работают в штатном режиме, - заявил министр.

А министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов заявил, что несмотря на повышенный спрос на некоторые товары торговые сети ведут себя порядочно и фактов необоснованного повышения цен не выявлено.

- Повышенный спрос на бакалею, крупы, консервацию, чай, салфетки, антисептики, мыло, растительное масло, сахар действительно есть, он сопоставим с предновогодней ситуацией. Но на территории региона присутствуют распределительные центры всех сетей, где имеется достаточный запас, чтобы удовлетворить все потребности покупателей, - уверяет министр.

В соцсетях стали появляться мемы

При этом в магазинах по-прежнему действуют акции и скидки.

Кстати, в том, что продуктов хватает, убедился и сам губернатор Дмитрий Азаров. После панических постов в социальных сетях он сам отправился закупаться в один и из гипермаркетов и выяснил, что пустые полки появляются тогда, когда сотрудники просто не успевают раскладывать товар - как раз из-за большого спроса.

azarov.life Дмитрий Азаров сам проехал по магазинам

- Дополнительно поручил провести совещание и узнать последнюю информацию по каждой торговой точке. Друзья, не поддавайтесь панике и не накручивайте себя и близких, - попросил губернатор.

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