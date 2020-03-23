В Самаре бывшего прокурора Олега Анищенко выпустили из СИЗО из-за коронавируса

В Самаре случилось небывалое: человека, которого обвиняют в получении взятки, выпустили из СИЗО. Причем человека непростого: до декабря 2018 года Олег Анищенко занимал пост заместителя прокурора Промышленного района Самары. А потом в холодильнике кулера в его рабочем кабинете ФСБшники нашли 200 тысяч рублей.

Прокурор, конечно, сразу сказал: "Это не мое!", но ему не поверили и отправили под стражу на время следствия и суда. В СИЗО Анищенко пробыл больше года, за это время расследование завершили, дело направили в суд, оно вроде бы плавно близилось к завершению - и тут суды закрыли до лучших времен с обещанием рассматривать только самые безотлагательные дела.

Вопрос о продлении меры пресечения Анищенко оказался достаточно важным, и на днях его привезли в Промышленный районный суд. Да-да, бывшего прокурора действительно судят на "своей" территории.

Гособвинение, конечно, выступило с ходатайством меру пресечения продлить, а Анищенко оставить в СИЗО, сторона защиты традиционно просила проявить снисхождение и отпустить его под домашний арест и... тут все сложилось в пользу подсудимого.

- Коронавирус же бушует, болеют все, - так, по данным собственных источников "КП-Самара", аргументировали свое решение в суде, когда выносили решение отпустить бывшего зампрокурора домой.

Впрочем, в официальном документе, который "одобрил" освобождение Олега Анищенко написано иное: "в связи с окончанием судебного следствия" - мол, все свидетели допрошены, доказательства изучены, поэтому нет оснований держать человека под стражей, тем более в такие неспокойные времена. Пусть посидит до домашним арестом.

200 тысяч рублей доставли из холодильника кулераФото: Оперативная съемка

- Да, действительно, мера пресечения ему изменена на домашний арест сроком до 20 июня, - рассказала корреспондентам "КП-Самара" прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Анастасия Коганова. - Это решение мы сегодня обжаловали.

По словам Когановой, судебное следствие на самом деле не окончено: сейчас сторона защиты представляет суду доказательства невиновности Анищенко. То есть стороны могут и свидетелей по-новой допросить, и документы из разных ведомств запрашивать, да и процесс затягивается до конца апреля как минимум.

При этом на допросе в суде бывший прокурор вины своей не признал и обвинил ФСБ в провокации: мол деньги на столе "забыл" его старый знакомый Владимир Коршиков, он хотел друга догнать и деньги вернуть, но не успел. Отлучился в туалет, вернулся - а тут "маски-шоу", ФСБ и аттракцион с изъятием денег из холодильника кулера. Как они туда попали, он, Анищенко не знает.

Между тем, следствие считает, что деньги спрятал сам Анищенко, потому что то была взятка, а Коршиков выступал посредником между прокурором, с одной стороны, и владельцем подпольного игорного клуба, с другой стороны. Этот "король подпольного азарта" узнал, что следствие хочет "утяжелить" ему обвинение и начал искать пути решения. Знающие люди свели его с Коршиковым, а тот, как считают силовики, не просто так дружил с Анищенко и сумел подобрать ключик к его сердцу.

Бывшему зампрокурору Промышленного района грозит суровое наказание - многомиллионный штраф или лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Разумеется, если суд признает его вину доказанной.

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