"Без руки и ноги, зато на сноуборде": в Самаре "Терминатор" и "Киборг" готовятся завоевать Россию

Когда он катается на сноуборде, на него оглядываются даже «бывалые». В Самаре ему дали прозвище «Терминатор». А когда дело доходит до тренировки с товарищем по прозвищу «Киборг», народ просто останавливается и достает телефоны, чтобы снимать эпичные видео.

Константин Ганечкин рассказал корреспондентам «КП-Самара» о своей травме, воле к победе и встрече с «Киборгом», которого в обычной жизни зовут Сергей Новиков.

Детская травма

- В 5-летнем возрасте я попал под машину – не послушал родителей, перебегал через дорогу в неположенном месте. Это был 1986 год, машин было мало, но я умудрился найти «свой» грузовик, - вспоминает Константин Ганечкин. - Перенес много операций. Жизнь мне спасли, а правые руку и ногу – нет.

Он считает, что ему повезло: когда провели ампутацию, он был маленьким, а потому быстро адаптировалсяФото: Предоставлено героем публикации

Он считает, что ему повезло: когда провели ампутацию, он был маленьким, а потому плохо помнит, какого это – иметь свои 2 руки и 2 ноги. Детская психика быстро адаптировалась, все родственники, а особенно мама и старший брат Алексей, помогали мальчику чувствовать себя нормальным.

Поэтому, как только ребенок поправился, его отправили на лето к бабушке в деревню, где первым делом он научился плавать.

- Я не помню, как это было, - признается Ганечкин. – Там была речка, вот я и поплыл. Никто же мне не сказал, что это невозможно.

Константин Ганечкин профессионально занимается плаванием уже 10 летФото: Предоставлено героем публикации

Первые победы

Константин вырос, в начале 2000-х встретил Анастасию, которая на тот момент была студенткой мединститута, спустя несколько лет они поженились, родилась дочка Маша. А потом на работе ему дали абонемент в бассейн, где 28-летнего парня увидели тренеры, которые только-только создали группу инвалидного плавания. Было это ровно 10 лет назад.

- Оказалось, что плавать-то я не умею, только передвигаться по воде, - рассказывает Константин Ганечкин. – Тренеры, спасибо им огромное, научили меня плавать разными стилями, и уже осенью 2010 года я поехал на первые в своей жизни соревнования. Никаких призовых мест не занял, но был страшно счастлив.

С тех пор он побывал на самых разных чемпионатах в России, Америке и Швеции – где-то в составе команды, а в США, например, был единственным представителем от своей страны. Победить, правда, пока удалось лишь однажды – на Чемпионате России 2017 года, зато 2 и 3 места Ганечкин занимает регулярно.

Дети - вот главное достижение в жизни!Фото: Предоставлено героем публикации

- Плавание – идеальный вид спорта для таких, как я: при ампутации ноги идет неизбежное искривление позвоночника, этот вид спорта останавливает процесс, плюс развивает мышцы, легкие, а опасность получить травму равна практически нулю, - объясняет Константин Ганечкин. – Правда, драйва маловато, это да.

Встреча с Киборгом

Драйв Ганечкину подарил другой вид спорта – сноубординг. Его супруга Настя давно катается, несколько лет подряд он и сам пытался встать на доску, но особых успехов не было А в прошлом году на него вышел Дмитрий Волобоев - член регионального Штаба ОНФ и инструктор по сноуборду.

Волобоев задумал создать в Самарской области команду по парасноуборду, так Константин Ганечкин оказался «в одной лодке» с Сергеем Новиковым, который потерял левую ногу в 1988 году из-за онкологии. А на горнолыжной трассе в Самаре таким образом появились «Киборг» (Сергей Новиков) и «Терминатор» (Константин Ганечкин), прозвища, конечно, придумал народ.

"Киборг" Сергей Новиков и "Терминатор" Константин Ганечкин (справа)Фото: Предоставлено героем публикации

- Откровенно говоря, «киборг» больше подходит мне, потому что у меня электронный протез, в котором есть функция катания на сноуборде, - улыбается Ганечкин. – Для Сергея удалось достать специальный протез, который был создал для этого вида спорта. Мы многому научились за эту зиму, моя супруга Настя даже считает, что я катаюсь лучше нее.

В конце января этого года Сергей Новиков уже съездил на Кубок России по парасноуборду и привез оттуда две серебряные медали. Константин Ганечкин поехать не смог, вместе они готовились участвовать в марте в Чемпионате России по парасноуборду, но из-за коронавируса их перенесли на неопределенный срок.

Команда, конечно, расстроилась: долго готовились, надеялись, ждали. Зато у них появилось больше времени, чтобы побыть с семьей. За Константина Ганечкина каждую тренировку переживают жена Анастасия, дочка Маша и сын Лева.

Супруга Анастасия тоже катается на сноубордеФото: Предоставлено героем публикации

- Я считаю, что главное мое достижение – это моя семья, - признает Ганечкин. - Надо понимать, что люди в моем положении не всегда имеют возможность найти «своего» человечка. Спорт – это как приправа к основному блюду – моей семье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/768498" frameborder="0"></iframe> "Терминатор" Константин Ганечкин из Самары: одна из тренировок.Видео предоставлено Дмитрием Волобоевым! другой источник

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