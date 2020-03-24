2020-03-24T06:23:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Самаре, последние новости на 24 марта 2020 года: "ноль" болезней третий день, больничный на"удаленке"

Собираем последние новости о распространении коронавируса в Самаре на 24 марта 2020 года, все, что известно к этой минуте
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В магазинах и некоторых кафе появились антисептикиВ магазинах и некоторых кафе появились антисептикиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Шествие страшной заразы по Самаре пока приостановилось: за три дня ноль новых случаев. Тем не менее борьба продолжается. Рассказываем последние новости о ситуации с коронавирусом в Самаре на утро вторника и собираем обновления в течение дня. Следите с нами за всеми изменениями, узнавайте о профилактике и мерах предосторожности и берегите свое здоровье.

9 человек находятся в больницах Самарской области с коронавирусом. Один - в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Ратманов.

Самая актуальная информация о количестве заболевших коронавирусом, спросе на антисептики и продукты, а также ограничениях в связи с угрозой распространения опасной инфекции

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Врачи советуют больным с признаками ОРВИ и гриппа и высокой температурой вызывать бригаду на дом и не ходить в больницу. Это поможет не заражать других ну и не терять свое здоровье.

Самарцам объяснили, что делать, если они вернулись из-за границы:

1. Самоизолироваться дома

2. Обратиться на телефон горячей линии по коронавирусу

В рабочие дни нужно обращаться по телефонам:

г. Тольятти – 8 (8482) 98-88-87,

г. Сызрань – 8 (8464) 90-00-01,

г. Новокуйбышевск – 8 (8463) 59-59-58. Так же для жителей Самарской области действует телефон горячей линии:

8 (846) 307-77-78,

8 (846) 307-77-77.

И многоканальный: 8 800 30 22 163.

3. Следить за своим состоянием. Сообщать о нем врачам по телефону. Если человек почувствует себя хуже, то у него берут тест на коронавирус. По результатам анализов его помещают в инфекционный бокс.

Получить больничный в Самаре из-за коронавируса можно дистанционно. С 20 марта листки нетрудоспособности выдают по-новому.

Михаил Ратманов об оперативной обстановке по коронавирусу.

Подать заявление на получение больничного можно на сайте ФСС – федеральном fss.ru или региональном r63.fss.ru, через личный кабинет. К заявлению надо приложить отсканированную страницу загранпаспорта с отметкой о пересечении границы. Аналогично оформляется и больничный для тех, кто проживает вместе с приехавшим из-за рубежа.

Оплачивать больничный будут на 7 день и затем всю сумму - по истечению срока самоизоляции. Если у вас нет интернета, врача можно вызвать на дом

Более 1000 человек в Самаре находятся сегодня под карантинным наблюдением. Сегодня уже оборудовали помещение для пациентов с подозрением на коронавирус в пансионате "Радуга". Здесь смогут размещать людей, которым негде провести 14 дней на карантине.

Журналист КП-Самара выяснила, как работает в период угрозы коронавируса скорая помощь в Самаре. Кого забирают в "инфекционку", что приходится выслушивать врачам и зачем нужны "противоумные костюмы" - в нашем материале.

Пока тесты на коронавирус в Самарской области делают только по показаниям. Возможно в будущем именно у нас откроется один из 15 референсных центров, где будут подтверждать анализы. Тем временем частные лаборатории готовятся получить соответствующие лицензии и запустить этот анализ у себя. Пока стоимость подобной процедуры неизвестна, но она не очень сложная, так что вряд ли будет стоить больших денег. Рассказываем, как обстоит дело и чего ждать.

В Самаре волонтерам предлагают помогать старикам и инвалидам в рамках акции #МыВместе. На сайте мывместе.рф можно предложить свою помощь: как частному лицу и как организации. Одиноким людям предлагают помочь в бытовой сфере.

Минздрав Самарской области приостановил плановые госпитализации. Но это не касается беременных с патологиями и онкобольных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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