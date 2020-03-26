Сначала утешил, потом сбежал: дворник попытался продать самарчанке похищенный у неё же iPhone

Азамату С. 33 года, он в одиночку воспитывает 12-летнего сына, живет в Оренбургской области и подрабатывает дворником. За его плечами несколько судимостей: за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности, его несколько раз отправляли в колонии, но он оттуда быстро освобождался.

26 октября прошлого года Азамат приехал в Самару к друзьям и в тот же день очутился «в родных стенах» - за решеткой.

Руки сами тянутся

- Иду я от друзей, вижу: девушка на скамейке в скверике сидит, плачет, пиво пьет. Ну я подсел к ней, решил утешить, - вспоминает события того дня Азамат.

Молодые люди разговорились, слово за слово, и вот уже Наталья неуверенно улыбается, предлагает новому знакомому пива, и они начинают болтать, как старые добрые друзья.

Алкоголь закончился, рядом был супермаркет, молодые люди отправились за добавкой.

- Я предложил понести ее вещи, она отдала мне пакет и сумку. В магазине она подошла к винным рядам, а я сказал, что хочу пива. Когда я понял, что она отвлеклась и не смотрит на меня, вышел из магазина с ее вещами. Как-то само получилось, - честно рассказывал впоследствии полицейским парень.

Дойдя до ближайшего двора, он начал «потрошить» сумочку и пакет, но улов оказался невелик: дамские штучки, ключи, дисконтные карты пошли на выброс, а вот два мобильника и кошелек воришке пригодились. Правда, налички и девушки было всего-ничего: 800 рублей, 102 доллара США (6,5 тысяч рублей по курсу, который действовал на тот момент), да сувенирная купюра «Сочи-2014» номиналом 100 рублей. Все это осело в карманах Азамата.

День не задался

Несчастья сыпались на Наталью в этот день со всех сторон: на работе проблемы, с подругой разругалась, с любимым рассталась, - к концу дня нервы не выдержали. Чтобы не расстраивать маму, решила не ехать сразу домой, а немного успокоиться. Чтобы процесс пошел быстрее, девушка прикупила пива, присела на лавочке в сквере, дала волю слезам.

Знакомство с Азаматом стало приятной неожиданностью, но судьба-злодейка снова преподнесла неприятный сюрприз, и вот она уже без денег и телефона бегает по магазину в поисках парня, не уверенная даже в том, что правильно запомнила его имя.

Через какое-то время Наталья поняла, что это конец. Глубоко вздохнула и подошла к охраннику супермаркета: «Вызывайте полицию, меня обокрали».

Домой девушка приехала уже ближе к 10 вечера. Доехали с ветерком на полицейской машине – для оформления заявления нужны были документы на телефон, которые хранились у нее дома.

- Дочь, тут парень какой-то звонил, говорит, телефон твой нашел, - сразу вышла навстречу Наталье ее мама. Женщина, конечно, сильно удивилась, увидев за ее спиной людей в погонах.

А уж как удивился Азамат, который хотел продать Наталье ее же телефон за 2000 рублей, а попал прямо в руки полиции – можно себе представить.

Получил по заслугам

Под суд Азамата отдали в феврале этого года. Ему вменили совершение кражи с причинением значительного ущерба.

- Свою вину на суде он признал, извинился и обещал возместить ущерб, - рассказал корреспондентам «КП-Самара» старший помощник прокурора Железнодорожного района Самары Иван Овчинников. – Один из украденных телефонов потерпевшей удалось вернуть в день кражи, как и сумку с разными мелочами, которые там хранились. Но к тому момент подсудимый уже успел потратить ее деньги и сдать в ломбард второй телефон.

Железнодорожный районный суд посчитал, что Азамат не нанес бюджету Натальи значительного ущерба и переквалифицировал ему обвинение на чуть более мягкую статью. За что вместо возможных 5 лет лишения свободы он получил всего 8 месяцев, правда, с отбыванием в колонии строгого режима.

Но там парень пробудет недолго: ему зачли то время, что он пробыл в СИЗО, так что совсем скоро он вновь выйдет на свободу разбивать девичьи сердца.

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