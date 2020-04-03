2020-04-03T12:52:24+03:00
Происшествия

«Он нам как отец»: самарские дзюдоисты вступились за тренера, которого обвинили в сексуальном насилии над спортсменкой

Подруга Марьям Есеркеевой рассказала «Комсомолке», были ли у девушки проблемы, которые чуть не привели ее к гибели
Александра БУДАЕВА
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Марьям и Наталия дружили несколько летМарьям и Наталия дружили несколько летФото: Личный архив
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Самарские дзюдоисты шокированы трагедией, которая случилась с чемпионкой России по дзюдо среди юниоров Марьям Есеркеевой. Напомним, в декабре прошлого года девушка выпала из окна на родине в Якутии, осталась жива, но 2 месяца пролежала в коме.

Отец девушки считает, что девушка выпрыгнула из окна из-за проблем с тренером Сергеем Герасимовым. Что думают по этому поводу правоохранительные органы, пока остается не ясным. Представители подразделений Следственного комитета по Самарской области и по Республике Якутия сообщили корреспондентам «КП-Самара», что сообщения о ЧП с Есеркеевой и заявлений от родственников девушки к ним не поступали, а потому этим вопросом ведомства не занимались.

Самарская полиция также не работает над этим делом, полиция Якутии ответа на запрос «КП-Самара» пока не предоставила.

Между тем отец Марьям, Кэлис Есеркеев беспокоится о том, что его дочь могла стать жертвой сексуального насилия со стороны тренера:

Наталия: дзюдоисты жили одной большой семьей Фото: Личный архив

Наталия: дзюдоисты жили одной большой семьейФото: Личный архив

– Когда она приехала в Самару, ей дали общежитие, но от него было далеко ездить на тренировки, и через какое-то время тренер ей и подружкам разрешил жить в своей квартире, – вспоминает Кэлис Есеркеев. – А еще жена мне рассказала, что он начал домогаться до нашей дочки, как только ей 18 лет исполнилось. Вроде как она ему отказала, и между ними начались конфликты.

– Этого не может быть, сама Марьям, если бы это слышала, сразу бы все опровергла, – уверена подруга дзюдоистки Наталия Комова-Кондратьева. – У нас, спортсменов, мало друзей, мы живем одной семьей, отцом и наставником является наш тренер – Сергей Герасимов. К нему всегда можно было обратиться с любым вопросом, домогательства – это полный бред.

По словам девушки, с Марьям они дружили несколько лет, пока Наталия не вышла замуж и не переехала в другой регион.

– У нас было не принято пить, мы же спортсмены, – размышляет девушка над версией о том, что у Марьям Есеркеевой были проблемы с алкоголем. – Мы могли сходить с девочками в баню, но там пили только чай. Я видела ее несколько раз пьяной, признаю, но пила она не в нашей компании, с кем – понятия не имею.

Мариям с удовольствием играла с дочкой Наталии Фото: Личный архив

Мариям с удовольствием играла с дочкой НаталииФото: Личный архив

Наталия рассказывает, что у Марьям были периоды депрессии – когда тяжело заболела мама и когда она сама получила травму.

– У меня тоже были проблемы с коленом, как и у нее, так что не понаслышке знаю, каково это снова медленно и тяжело набирать спортивную форму, – вспоминает Наталия Комова-Кондратьева. – Но у нее все получилось: мы виделись с ней в последний раз на чемпионате России прошлой осенью, она стала победительницей. Я помню, какой счастливой она была в тот день.

Что могло толкнуть успешную дзюдоистку на страшный шаг, ее друзья не знают, но уверены, что Сергей Герасимов к этому не причастен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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