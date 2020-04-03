Волонтеры в Самаре в период коронавируса: как стать, где принимают и что необходимо

В столице Самарской области продолжают набирать добровольцев для помощи пожилым людям, которые сейчас находятся в режиме самоизоляции. Волонтеры в Самаре в период коронавируса помогают людям преклонного возраста купить продукты питания и лекарства, а также оплачивать коммунальные услуги.

Региональный волонтерский штаб Всероссийской акции #МыВместе начал работу 23 марта 2020 года. За это время добровольцы помогли более 250 одиноким пожилым людям. По данным регионального правительства, сейчас в акции принимают участие свыше 1000 волонтеров Самарской области. Рассказываем, как стать добровольцем и что для этого необходимо.

Стать волонтером акции #МыВместе может любой житель региона, который желает помочь. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф. Там будущему волонтеру предложат выбрать, кому он хочет оказать поддержку: пожилым людям, медицинским организациям, тем, у кого в период самоизоляции возникают юридические вопросы, или тем, кому нужна психологическая помощь. В некоторых случаях понадобятся специальное образование и знания.

Организаторами акции в Самарской области выступают региональное отделение ОНФ, региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики», а также ресурсный центр поддержки и развития добровольчества региона при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия».

Ранее в Самарской области заработала региональная горячая линия акции #МыВместе: 8-800-505-78-63. Пенсионеры могут бесплатно позвонить по этому номеру телефона и попросить волонтеров помочь им с покупкой продуктов, лекарств или в решении других вопросов.

Поскольку помощь добровольцев очень востребована, то в регионе решили открыть дополнительные горячие линии. Так, жители Самары теперь могут звонить по телефону: 8-846-998-67-07. Городская и региональная горячие линии работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Также самарцы могут обратиться со своими вопросами на федеральную горячую линию по номеру: 8-800-200-34-11.

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