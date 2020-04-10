"Инфекция уже в городе, заразиться можно от кнопки лифта": врач рассказала, почему в Самаре мало заболевших коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом в Самарской области с начала апреля выросло на три человека. Это действительно немного, но вот обстановка вокруг напоминает скорее подготовку к боевым действиям. В регионе постоянно готовят новые инфекционные койки, учат врачей, переоборудуют больницы. Жители недоумевают: больных больше? какую-то информацию не рассказывают? На самом деле подвоха искать не нужно: о том, как развивается ситуация, горожанам говорят честно. Но вот что будет дальше - предсказать сложно. Доцент кафедры инфекционных болезней СамГМУ, главный специалист минздрава Самарской области по проблемам диагностики лечению ВИЧ-инфекции, инфекционист с 30-летним стажем Елена Стребкова сейчас помогает организовывать инфекционный госпиталь при больнице имени Середавина - пациентов здесь нет, но кто знает, не появятся ли они завтра. Она рассказала в эксклюзивном интервью журналисту "КП-Самара", почему так напряженно работает сегодня вся отрасль медицины, хотя цифры заболевших и кажутся обывателям невысокими, рискуют ли самарцы подцепить коронавирус и почему COVID-19 опаснее, чем «обычный грипп».

- Елена Алексеевна, зачем же нужна такая массовая подготовка, перепрофилирование больниц?

- Те меры, которые предприняло правительство страны и области, и позволяют сейчас не допустить всплеска заболеваемости. Если бы не они, мы бы столкнулись с ситуацией, которая сейчас происходит во всем мире. Благодаря предпринятым мерам изоляции и санобработки, не появляется большое число случаев заражения. Это делается для того, чтобы все наши медицинские организации успели подготовиться. Мы видим, что новые случаи заражения и новые заболевшие появляются ежедневно, и мы должны быть готовы к тому, чтобы оказать жителям региона высококвалифицированную медпомощь. Как и все мои коллеги, мы будем счастливы, если не придется этого делать. Но мы должны быть готовы.

Елена Стребкова - врач-инфекционист с 30-летним стажемФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Каким образом больницы готовятся принимать коронавирусных больных, в чем особенность взаимодействия с такими пациентами?

- Инфекционные заболевания, с которыми мы обычно имеем дело на территории Самарской области, вызываются микроорганизмами, которые не требуют особой подготовки от врача. А COVID-19 - это особо опасная инфекция. Поэтому все меры защиты в переоборудованных под инфекционные госпитали больницах, например, в СОКБ им.Середавина, приняты по этому классу патогенности. Для этого медики надевают защитные костюмы, маски, очки –человек должен быть полностью защищен, потому что даже мелкие аэрозольные капли, которые остались в воздухе после кашля или чихания, могут попасть на него и потом привести к заражению.

- Как врачей готовят противостоять коронавирусу?

- Врачи больниц, которые переоборудуют под инфекционные госпитали, сейчас проходят обучение. В первую очередь их учат правильно надевать и снимать защитные костюмы. Потому что медик должен сначала защитить себя от инфицирования, иначе некому будет оказать людям помощь.

Кроме того, врачам рассказывают, как передается вирус и как можно уберечься, объясняют все правила дезинфекции. Конечно, изучаем клинические формы заболевания, как оно проявляется, на какие опорные признаки коронавирусной инфекции, на какие показатели надо обратить внимание, чтобы поставить диагноз и оценить степень тяжести пациента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

- А что касается вентиляции легких, например? Ее учат делать?

- Естественно, такого огромного количества реаниматологов, инфекционистов, пульмонологов, какое может понадобиться при всплеске заболеваемости, в системе здравоохранения нет. Поэтому при возникновении необходимости инфекционисты и пульмонологи будут работать как консультанты. Один инфекционист и пульмонолог на 100 человек пациентов - это будет достаточно тяжелая работа.

Под их руководством врачи всех остальных специальностей, пройдя обучение, смогут работать с такими больными. Но основная нагрузка выпадет на реаниматологов. Здесь один реаниматолог с двумя медсестрами будет работать на шесть человек. Хотя базовое обучение по ИВЛ и по реаниматологии все равно пройдут все врачи. Например, персонал больницы Середавина практически в полном составе уже завершает такое обучение.

Часть больниц переоборудуют в инфекционные госпиталиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Насколько велика, на ваш взгляд инфекциониста с 30-летним стажем, вероятность развития сценария, когда на одного пульмонолога будет приходиться 100 коронавирусных пациентов?

- Нам всем хочется надеяться, что эта вероятность невысока, но мы всегда должны быть к этому готовы. В одночасье развернуть инфекционный госпиталь в больнице, которая к этому не была предназначена, развернуть такое огромное количество реанимационных коек – невозможно. Подготовка, которая сейчас идет, позволит нам избежать так называемого «итальянского сценария» - больным будет сразу оказана именно та помощь, которая необходима. В Италии такая тяжелая ситуация сложилась из-за большого количества одновременно заболевших. В стране поздно объявили карантин, система здравоохранения не была готова к такому поступлению пациентов, которым необходима поддержка ИВЛ. В нашей стране система здравоохранения успела подготовиться.

- Объясните, почему у нас так мало заболевших и насколько актуальна самоизоляция при таком раскладе?

- Это правила развития эпидемии. Почему в Москве так много заболевших? Не только потому, что там больше людей. Но и потому, что туда слетались люди из разных стран, и только потом распределялись по регионам. Поэтому огромное количество источников инфекции попало именно в столицу. Естественно, там самый большой процент заболевших. Но из Москвы люди приехали сюда, и теперь вирус распространяется здесь. Причем сейчас уже необязательно это должен быть контакт с человеком, который приехал из-за границы. Это может быть контакт с человеком, не покидавшим территорию Самарской области, который и сам не подозревает, что он является источником инфекции.

Вирус уже существует в городской среде, и именно для этого были предприняты меры по самоизоляции - чтобы оградить людей друг от друга. Чем ближе мы друг к другу, тем больше вероятность инфицироваться, и самая большая опасность в том, что это будет происходить в одно время, давая большую нагрузку на систему здравоохранения.

- Как может распространяться вирус, если мы все сидим по домам?

- Давайте реально смотреть на вещи. Дома же вы не сидите. Все равно вы выходите в магазин, в аптеку, куда угодно. Основной путь распространения – через дверные ручки, через кнопки лифтов, при соприкосновении с тележками в магазинах. Это пути передачи, которые никто не отменял. А при близком контакте на расстоянии менее двух метров, возможно и заражение от человека к человеку.

- Говорят, что коронавирус менее опасен, чем обычный грипп, у него смертность меньше гриппа, причин для паники нет?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/767827" frameborder="0"></iframe> Профилактика коронавируса: 10 советов Геннадия Онищенко.«Эпидемия скоро завершится и мы вернёмся к счастливой жизни», - успокаивает Геннадий Онищенко. А для профилактики коронавируса он даёт россиянам 10 простых советов

- Смертность от гриппа тоже была достаточно высокой до момента проведения массовой вакцинации. Сейчас нас вакцинация спасает от большого количества летальных исходов при гриппе. А появления вакцины от коронавируса мы ожидаем только к концу года. Поэтому люди не защищены. А так как вирус новый, он впервые появился в этом году, у нас ни у кого нет иммунитета. А раз ни у кого нет иммунитета, нет той прослойки, которая бы сдерживала взрывной характер эпидемии. Взрывной – это когда в один момент появляется несколько тысяч случаев. По мнению некоторых специалистов основной всплеск заболеваемости может произойти на следующей неделе. Медицинская система должна быть к этому готова.

- В соцсетях «КП-Самара» спросила у читателей, почему, по их мнению, в Самарской области такая низкая заболеваемость коронавирусом. Выяснилось, что большинство уверено: у нас просто мало тестируют на коронавирус. Как вы оцениваете объемы тестирования на коронавирус в регионе? Достаточны ли они?

- Тестируем столько, сколько необходимо, кроме Роспотребнадзора развернута лаборатория в СПИД-центре. Тестируют тех, кто приехал из-за границы, и находится на карантине, всех больных с пневмонией, с тяжелыми формами ОРЗ, беременных – объемы большие.

- И главный вопрос, который волнует всех - когда же все это закончится?

- Пока предпринятые меры рассчитаны на ближайшие три месяца. Но мы все будем рады, если все закончится раньше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самарские врачи показали, как будут лечить тяжелых пациентов с коронавирусом

Правда, медики надеются, что свои умения им применить не придется. Но к приему больных с тяжелым коронавирусом все готово (подробности)

Коронавирус в Самаре, последние новости на 10 апреля 2020 года: за последние сутки без новых заболевших, выплаты медикам и ноутбуки многодетным семьям

Мы рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 10 апреля 2020 года, а также меры поддержки здравоохранения и многодетных семей (подробности)

От коронавируса спасаемся белизной и дихлофосом: девушка рассказала об ужасах самоизоляции в коммуналке

Как выжить в самоизоляции, если от соседей спрятаться невозможно. Прелестями жизни в окружении соседей поделилась 30-летняя Татьяна(подробности)