2020-04-10T00:03:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Самаре, последние новости на 10 апреля 2020 года: за последние сутки без новых заболевших, выплаты медикам и ноутбуки многодетным семьям

Мы рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 10 апреля 2020 года, а также меры поддержки здравоохранения и многодетных семей
Владислав КИРСАНОВ
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В регионе продолжает действовать режим полной самоизоляцииВ регионе продолжает действовать режим полной самоизоляцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ситуация с коронавирусом в Самарской области продолжает выглядеть позитивно на фоне новостей в стране. По данным на утро 10 апреля 2020 года, в регионе не появилось новых заболевших коронавирусной инфекцией.

11 человек из 18 зафиксированных за весь период выписаны, семь находятся в больницах области. Всего в России к этому моменту зафиксировано 10131 случай заболевания коронавирусом, погибло 76 человек, 698 выздоровели. В Самарской области погибших нет.

4,5 млн рублей потратят в правительстве региона на покупку ноутбуков детям из многодетных семей. Они помогут школьникам обучаться дистанционно из-за коронавируса. Кроме того, медикам, работающим с больными коронавирусом, выделили дополнительные средства.

– На эти нужды из резервного фонда губернатора Самарской области поступят 2,3 млн рублей. Они будут направлены людям, непосредственно принимающим участие в оказании медицинской помощи гражданам с коронавирусом, – говорится в документе, который подписал губернатор Дмитрий Азаров.

За минувшие сутки в регионе сняли с медицинского наблюдения по коронавирусу 479 человек. Всего же за прошедший день было проведено 924 теста на заболевания. Среди них есть 8 сомнительных.

А за прошедшую неделю в аэропорту Курумоч прибыло 230 рейсов из других стран. Сотрудникам Роспотребнадзора пришлось проверить 41386 пассажиров. Им измерили температуру с помощью специального тепловизорного оборудования.

Также QR-коды для выхода на улицу в режиме самоизоляции будут введены в том случае, если эпидемиологическая обстановка в регионе ухудшится. Каждый полученный код будет работать в течение часа.

Самарские врачи показали, как будут лечить тяжелых пациентов с коронавирусом. Подробнее об этом можно почитать в нашем материале. Медики надеются, что им не придется применять свои навыки, но к приему тяжелых больных коронавирусом готовы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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