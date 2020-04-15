«Мать все время била ее по голове»: в смерти 2-летней девочки из Тольятти теперь винят не только отчима

В смерти 2-летней Ксюши из Тольятти, которая скончалась от жестоких побоев, может быть виноват не только отчим Антон Проскурин. Если раньше родная мама малышки проходила по делу потерпевшей (потеряла дочку по вине злобного мужчины), и ее подозревали лишь в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, то теперь все изменилось.

Зинаиду Дубровину, которая еще в прошлом году ездила на телевизионную передачу и на всю страну со слезами рассказывала, какая она несчастная, арестовали. Это произошло в начале марта.

- В отношении нее также было возбуждено уголовное дело по п.«г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание несовершеннолетнего», - сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева.

Антона Проскурина обвиняют в убийстве маленькой КсюшиФото: Соцсети

О страшной трагедии стало известно в июне прошлого года. Именно тогда к врачам попало безжизненное тельце малышки, которая до этого жила со своим братиком, мамой и ее новым мужем. Вскоре отчима арестовали - оказалось, что девочку жестоко били. По одной из версий, приступ гнева малышка вызвала тем, что не добежала до туалета.

Соседи вспоминали, что никогда не видели от Проскурина какой-либо жестокости по отношению к ребенку, наоборот, со стороны казалось, что они неплохо ладят. Но что происходило за закрытыми дверями, конечно же, никто не знал.

Эксперты определили - маленькая Ксюша умирала долго и мучительно от тяжелой травмы головы. Где же в это время была ее мать? Сначала говорили, что она работала, а когда вернулась, было уже поздно. Но недавно нашлись свидетели, которые опровергли эти данные.

Светлана (имя свидетеля изменено. Прим. автора) рассказала корреспондентам «КП-Самара», что мать девочки Зинаида Дубровина мало интересовалась здоровьем Ксюши и больше беспокоилась о собственной личной жизни.

Вечером 8 июня 2019 года в гости к Зинаиде и Антону приходила дама, которую женщина приревновала к собственному мужу, а потом в красках рассказывала Светлане, как дралась и выгоняла соперницу прочь.

Во время следствия были обнаружены шокирующие фотографии избитого ребенкаФото: Первый канал

Эта «соперница» оказалась давней подругой Зинаиды, она впоследствии призналась, что видела, как мать бьет дочь, причем удары обычно приходились по голове.

Во время следствия были обнаружены снимки, на них Ксюша запечатлена полуголой с кровью на лице и синяками по всему телу. Ранее считалось, что автором снимков был Проскурин, теперь такой уверенности у следствия нет.

Расследование продолжается, в суд это уголовное дело планируют направить ближе к лету. Если вина Проскурина и Дубровиной будет доказана, то им грозит длительное заключение: Проскурину могут назначить до 20 лет лишения свободы, Дубровиной – от 3 до 7 лет.

Убийство двухлетней девочки: что мать скрыла от полиции? Пусть говорят. Выпуск от 29.07.2019.Убийство двухлетней девочки в Тольятти шокировало всю страну. По подозрению в совершении зверского преступления задержан отчим малышки. Что в действительности произошло в тот роковой день? Факты, свидетельства очевидцев и результаты экспертизы ДНК: итоги специального расследования только в Пусть говорят .

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