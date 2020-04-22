Ипотека в Самаре в 2020 году: как получить ипотечные каникулы из-за коронавируса, изменились ли условия кредитования

Борьба с распространением коронавируса в России привела к введению вынужденных каникул для работников. Люди, которые оказались в сложной ситуации из-за режима самоизоляции, испытывают финансовые проблемы. Но для других как раз сейчас настало время решить жилищный вопрос. С экспертами в виртуальном пресс-центре «Комсомольской правды — Самара» обсудили ситуацию на ипотечном рынке региона.

Ипотека: брать сейчас?

В период пандемии спрос на недвижимость вырос. Так, по данным пресс-службы Сбербанка, доля онлайн-заявок на получение ипотеки выросла до 50%. При этом ведущие российские банки повысили размер первоначального взноса по ипотеке до 15-35%. Как отмечают специалисты, риски по ипотеке в период пандемии зависят в первую очередь от уровня и стабильности дохода заемщика. Если вы уверены, что сможете вовремя оплачивать ипотеку, нет никаких причин отказываться от покупки жилья. Со стороны банков в области предоставления кредитов никаких принципиальных изменений не произошло. Как с этим обстоят дела в Самарской области, рассказал руководитель Абсолют Банка в Самаре Олег Кулешов:

- Увеличивать минимальный размер первоначального взноса мы не планируем. Размер первоначального взноса от 20% стоимости квартиры – вполне достаточен для того, чтобы оставаться конкурентоспособными и контролировать риски. В целом первоначальный взнос – это достаточно сильный фактор при оценке риска по сделке. Однако важнее оценивать способность заемщика стабильно выплачивать аннуитет, то есть его занятость, доход и кредитную историю. В Самарской области средний размер первоначального взноса у нас последние два года стабильно держится на уровне 27-30% от стоимости квартиры. Поэтому минимальный размер первоначального взноса от 20% для большинства заемщиков не критичен.

Для тех заемщиков, у которых нет таких накоплений, также есть варианты получения ипотечного займа. Например, использовать маткапитал.

- Абсолют Банк допускает использование в качестве части первоначального взноса средств материнского капитала. В этом случае доля собственных средств должна быть не менее 10% от стоимости квартиры, а с учетом маткапитала – не менее 20%, - отметил Олег Кулешов.

16 апреля Президент России объявил о запуске государственной программы по субсидированию ипотечной ставки на уровне 6,5%.

- С 20 апреля ПСБ начал выдавать кредиты на приобретение жилья в новостройке в рамках новой государственной программы поддержки граждан и строительной отрасли. В дополнение к государственным субсидиям ПСБ опустил ставку по программе до 6% годовых. Оформить заявку на кредит по сниженной ставке можно до 15 мая, - отметила Ольга Грачева, заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ПСБ в Самаре.

После улучшения эпидемиологической обстановки, по мнению экспертов, выдачи ипотеки могут снизиться на 15-20%. Все из-за снижения доходов населения и повышения требований к заемщикам у ряда банков.

Как изменилась сельская ипотека

Вырос и спрос клиентов на приобретение жилья в сельской местности. Таковы итоги анализа активности клиентов Россельхозбанка. По мнению экспертов Центра отраслевой экспертизы РСХБ, стремление горожан к переезду в село и деревню пока носит локальный характер. Однако после окончания периода потрясений в экономике, как отмечают специалисты, может возникнуть тренд на переселение в сельскую местность.

По данным Центра отраслевой экспертизы РСХБ, 2-3 млн человек могут в течение нескольких лет вернуться в сельскую местность. И это только с учетом имеющейся инфраструктуры. Если же принимать в расчет дальнейшее инфраструктурное развитие и более длительные сроки, то российское село обладает практически неограниченным потенциалом для возвращения населения. По словам руководителя Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрея Дальнова, в ближайшей перспективе может начаться процесс дезурбанизации: существенно возрастет мотивация к переезду в сельскую местность. С завершением турбулентного периода у людей появятся больше желания и возможностей для переезда в села и деревни. При этом возрастет рекреационная и туристическая функции села.

- Одним из факторов, которые способствуют формированию спроса именно у городского населения, стала программа сельской ипотеки. По данным Россельхозбанка, сейчас почти половина заявок по программе подана горожанами. РСХБ стал первым банком, заключившим соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ на выдачу льготной сельской ипотеки по ставке до 3% годовых и приступившим к реализации этой программ, - сообщил заместитель директора Самарского регионального филиала Россельхозбанка Алексей Ларгин.

Действие льготной ипотеки распространяется почти на все населенные пункты Самарской области. С полным их списком можно ознакомиться в отделении банка, либо в постановлении правительства Самарской области № 9 от 13.01.2020.

- Ежедневно мы принимаем большое количество заявок, что свидетельствует о желании населения оставаться в селах, строить дома, развивать свое хозяйство. В нынешней ситуации покупка дома в селе может стать хорошим вложением в здоровое будущее вашей семьи, - сообщили в Россельхозбанке.

Как оформить ипотечные каникулы в Самаре?

Для тех, кто уже взял ипотеку до кризиса и сейчас оказался в затруднительном финансовом положении из-за пандемии, большинство банков разработали дополнительные программы поддержки. Например, клиенты «Росбанк Дом» могут оформить ипотечные каникулы на срок до 6 месяцев при одновременном соблюдении нескольких условий:

- размер кредита не превышает максимальный размер кредита, установленный Правительством РФ (15 миллионов рублей до установления максимального размера Правительством РФ);

- льготный период ранее не предоставлялся;

- предметом ипотеки является жилое помещение, являющееся единственным пригодным для постоянного проживания, или право требования участника долевого строительства в отношении такого жилого помещения по договору участия в долевом строительстве;

- на момент направления требования о предоставлении льготного периода клиент находится в трудной жизненной ситуации (потеря работы, инвалидность, временная нетрудоспособность, снижение среднемесячного дохода, увеличение количества человек, находящихся на иждивении у заемщика).

Для оформления ипотечных каникул необходим пакет документов. В том числе: заявление на предоставление льготного периода, выписка из Единого государственного реестра недвижимости, согласие залогодателя (если он не является заемщиком по кредитному договору) на внесение изменений в Росреестр, а также документы, подтверждающие нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации.

- Если клиент планирует приостановить все выплаты по кредитному договору, ему необходимо указать период приостановления. Если он планирует продолжить выплаты по кредитному договору, но хочет на время уменьшить их размер, ему необходимо указать желаемый размер платежей и период, в течение которого он планирует вносить уменьшенные платежи. И в том, и в другом случае льготный период не может превышать шести месяцев, - рассказал директор территориального офиса Росбанка в Самаре Константин Балдуев.

Страхование для ипотечного кредитования продлится

В этой непростое время банки идут на все, чтобы поддержать своих клиентов.

- ПСБ разработал дополнительные меры поддержки для клиентов-физических лиц, у которых наступил или наступает срок предоставления документов, подтверждающих оплату страхового взноса при продлении договоров страхования (личное/имущественное/титульное) для всех программ ипотечного кредитования. По кредитам, у которых срок пролонгации договоров страхования выпадает на апрель, май и июнь 2020 года, мы продлеваем срок предоставления документов, подтверждающих оплату страхового взноса, до 1 июля, не увеличивая при этом процентную ставку по кредиту, - рассказала заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ПСБ в Самаре Ольга Грачева.

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