"Мне говорили, что я никогда не рожу": жительница Самары забеременела дважды с разницей в две недели

Из-за патологии матки шансов забеременеть и выносить здорового ребенка у Надежды было немного. Но однажды произошло чудо. Увидев заветные две полосочки на тесте, девушка пошла к в больницу и там узнала, что чудо ей досталось в двойном размере.

«У вас в роду были двойни?» - удивил девушку врач, который проводил УЗИ. Оказалось, что были – много поколений назад. Отец ребенка к такому повороту событий оказался не готов, но Надежду это не остановило: ведь это, возможно, был ее единственный шанс стать матерью.

Любовь по дружбе

Надежда и Дмитрий много лет дружили и работали вместе, он был женат, ничего «такого» между ними не было. Потом Дмитрий развелся, между молодыми женщиной и мужчиной вдруг вспыхнули чувства, они решили попробовать пожить вместе.

Прошло несколько месяцев, и вдруг Надежда почувствовала себя странно: грудь набухает, аппетит – зверский. До этого девушка обжорства за собой не замечала и всегда была весьма худенькой. А тут как будто и лишние килограммы откуда-то появились.

Девушка сделала тест на беременность, и он оказался положительным. Она пошла в больницу, где ее отправили на УЗИ.

- Врач смотрела-смотрела на экран: потом говорит: «У вас были двойни в роду?» Я, конечно, удивилась. «Нет», - говорю. - «Теперь, кажется будет». И показывает мне: вот один эмбриончик, другого пока не видно, но, кажется, он есть, - вспоминает Надежда. - Через неделю на повторном УЗИ я увидела и второго ребенка. Это было просто чудо.

Врачи говорили, что шансов выносить ребенка у нее будет немного, а Надежда родила сразу двоихФото: Личный архив героя публикации

Неожиданный удар

Чудо – потому что до этого все врачи говорили девушке: забеременеть и выносить детей вам будет крайне сложно – у вас двурогая матка. Патология организму матери ничем не грозит, а вот шансы родить уменьшает в разы.

Дима известию о том, что он скоро станет папой, не обрадовался. По лицу сразу было понятно – он только-только ушел из семьи с ребенком, и снова переживать период пеленок-распашонок и вонючих памперсов не горел желанием.

- Он меня спросил: «Ты что, рожать будешь?» - вспоминает девушка. – А у меня этот вопрос даже не стоял на повестке дня – ведь, возможно, это был мой единственный шанс стать матерью. Поэтому я попросила его удалиться из моей жизни, если его не устраивает мое решение. С тех пор я его больше никогда не видела.

Чудеса закончились после родов

Надежда осталась одна, а детки не переставали ее удивлять. Врачи выяснили: один из малышей был зачат на две недели раньше второго – и все благодаря той самой патологии матки, которая грозила и вовсе оставить девушку без детей.

Поддержала девушку мама, которая обещала помочь. И 30 октября 2013 года у Надежды начались роды - прямо в день рождения. Шла всего 35-я неделя беременности, ничего не предвещало такого поворота событий.

Отца детей Надежда не видела уже много летФото: Личный архив героя публикации

Сами роды оказались не очень успешными. Второй малыш был слабеньким, его сразу отправили в реанимацию, через день туда положили и его старшего брата. Маму с двумя малышами из больницы выписали лишь через 2 месяца после родов, из них примерно месяц мальчики пробыли в реанимации, а потом еще столько же – в отделении для недоношенных. В выписке у них – целый перечень диагнозов, в том числе разнообразные инфекции, поражающие мозг и органы ребенка. Но откуда взялись все эти болячки, молодой маме никто не объяснил.

Вся жизнь – борьба

Сейчас Артему и Максиму 6 лет, они не разговаривают, не ходят, но радостно улыбаются всем своим знакомым, смотрят мультики, подпевают песенкам и очень любят смотреть, как дома танцует их мама.

Врачи делали самые пессимистичные прогнозы, дети могли остаться просто овощами, но Артем радует маму: полгода назад долгие занятия с ним начали приносить плоды, и мальчик теперь показывает маме пальчиком, где у него рот и нос, а еще безошибочно узнает на картинках яблоки, книги, деревья.

С Максимом все гораздо сложнее. Ровно год назад мальчик едва не умер.

- Я была на кухне, готовила кушать, захожу в комнату, а у него губы синие, и он на меня вообще никак не реагирует, - вспоминает тот страшный день Надежда. – «Скорая помощь» приехала в считанные минуты, спасибо врачам, Тему сразу забрали в реанимацию. От врачей я услышала, что у него остановилось сердце. Его спасли, после этого он пролежал в коме 3 дня, и с тех пор восстанавливается с трудом.

В чем причина тяжелых заболеваний у мальчиков, их мама не знает до сих порФото: Личный архив героя публикации

Мальчики очень худенькие, в 6 лет Артем весил 11 кг, Максим – 9 кг, сейчас им подобрали особую смесь, которая помогает им понемногу набирать вес, спокойно спать и не кричать от боли по ночам. Стоимость одной банки, которой хватает на 2 дня – 3000 рублей.

Недавно благотворительный фонд «ЕВИТА» включил Артема и Максима в программу «Всегда рядом» и объявил сбор средств на закупку им специального питания.

Помочь малышам можно несколькими способами:

— через платежную систему Яндекс на сайте фонда,

— с помощью «Сбербанк онлайн» (там же можно подписаться на ежемесячное пожертвование, подключив автоплатеж);

— отправив смс на короткий номер 3443 следующего формата: ЕВИТА — пробел — сумма, например, ЕВИТА 500. Принимаются платежи от операторов МегаФон, Билайн, Теле 2, МТС. Если оператор попросит подтверждение оплаты, подтвердите, это бесплатно.

Фонд не ведет сбор на личные банковские карты. Во избежание нецелевого использования, на сайте не публикуются официальные документы (счета на оплату, выписки из истории болезни и т. д.), но сотрудники фонда готовы предоставить необходимую информацию по запросу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Анализы сделали слишком поздно»: самарчанка 18 лет пыталась родить сына, а получила инвалида

Братья-близнецы Архип и Ярослав родились с разницей в 10 минут, но у младшего - множество проблем со здоровьем (подробности)

«Мы с дочкой по больницам, а он любовницу себе нашел»: в Тольятти мать-одиночка растит дочку с тяжелой формой ДЦП

Оля и Яна Тульские столкнулись с предательством, но не опустили руки. Молодая мать посвятила жизнь больному ребенку (подробности)

«Увидел сына без уха - собрал вещи и ушел»: в Самаре мать-одиночка собирает пластиковые крышки для операции в Америке

Ее мальчик – один на 10 тысяч, именно столько детей в России рождаются без ушной раковины (подробности)