Феномен девочки без перегородки в сердце: врачи объяснили, почему не выявили патологию при рождении

Маленькой Вике в начале мая исполнится полгода. Девочка агукает, улыбается маме, а та, затаив дыхание, считает пульс малышки. Телефон всегда под рукой – в этой семье готовы вызывать скорую помощь при малейших признаках ухудшения состояния дочки.

Тайный порок

В декабре прошлого года Вику и ее маму из роддома выписали спокойно, по всем документам значилось, что ребенок родился абсолютно здоровым.

Так оно и было до поры до времени. А в 2 месяца на приеме у терапевта выяснилось, что Вика похудела. Врач начала ее «прослушивать» и изменилась в лице: с сердечком явно было что-то не так. Родителей отправили в Клиники СамГМУ, а там девочку сразу забрали в реанимацию – ей было сложно дышать из-за крови в легких.

Выяснилось, что у малышки нет перегородки в сердце, отсюда – все проблемы. 27 февраля ее прооперировали – сузили легочную артерию, чтобы девочка могла дышать. После этого ее отправили домой набираться сил для новой операции.

Родители до сих пор в шоке: как порок сердца могли не обнаружить в одной из лучших клиник города? Вика же появилась на свет в перинатальном центре больницы имени В.Д. Середавина. Разве не там работают лучшие врачи региона?

Малышка набирается сил и готовится к новой операцииФото: предоставлено героем публикации.

Все в порядке, все нормально

Корреспонденты «КП-Самара» попросили специалистов областного министерства здравоохранения объяснить, как такое могло произойти: неужели оборудование подвело? А может быть, это в девочке дело, и порок сердца у нее «образовался» уже гораздо позже, потому-то врачи его и не «услышали»?

В ведомстве сообщили: в больнице Середавина все необходимое оборудование и специалисты есть – они способны диагностировать врожденные пороки развития, в том числе пороки сердца.

– Данный порок сердца является врожденным, поэтому «образоваться» позднее он не мог, – объяснил корреспондентам «КП-Самара» руководитель управления организации медицинской помощи женщинам и детям областного минздрава Виталий Пономарев. – У всех новорожденных проводится скрининг на наличие врожденного порока сердца. У этого ребенка порок сердца при скрининге не был выявлен, потому что клинически данный порок проявляется в возрасте старше одного месяца.

В минздраве уверены: врачи сделали все, как полагается, а потому никаких проверок назначать не планируют.

1 апреля семья Вики оформила инвалидность для девочки. Через несколько месяцев ей должны провести вторую операцию – уже на сердце. Но для этого малышка должна быть здоровой и полной сил. Для этого ей нужно дорогостоящее питание.

- Иногда начинаешь верить, что в мире еще есть настоящие люди: нам помогли оформить пенсию по инвалидности, сегодня в первый раз получили "путинские" 5000 рублей, звонили с социальной службы, сказали, что дадут матпомощь, нам она будет очень кстати, - рассказал корреспондентам "КП-Самара" папа девочки, Евгений Федоринов.

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