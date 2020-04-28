2020-04-28T15:20:22+03:00
Общество

Бывшего прокурора Олега Анищенко просят отправить в колонию на 8 лет

Сегодня в Промышленном районном суде Самары состоялись прения по громкому коррупционному делу
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Олег Анищенко не признает вины во взяточничествеОлег Анищенко не признает вины во взяточничествеФото: Александра БУДАЕВА
Изменить размер текста:

Олег Анищенко еще два года назад был «на коне»: занимал пост заместителя прокурора Промышленного района Самары, подавал большие надежды и мог рассчитывать на успешное продолжение карьеры.

Конец этой истории положил визит в кабинет прокурора сначала его знакомого Владимира Коршикова, а потом – сотрудников УФСБ России по Самарской области. По версии следствия, Коршиков принес Анищенко взятку – 200 тысяч рублей. Деньги опера изъяли из холодильника кулера, который стоял в служебном кабинете Анищенко. Прокурор говорит, что деньги туда… подбросили.

Кому не угодил страж порядка и зачем было организовывать столь сложную «подставу» до конца не ясно. Бывший прокурор утверждал в суде, что Коршиков забыл деньги у него на столе, а когда он, Анищенко, это заметил, тот уже ушел. Но если в кулер он ничего не прятал, то кто это сделал? Вероятно, те, что проводил задержание в то время, как он отлучился из кабинета в туалет, считает подсудимый.

Версия следствия иная: Коршиков принес деньги, которые ему дал хозяин подпольного игорного клуба. Тот очень боялся, что ему вменят тяжелую статью, и искал покровителя. Силовики считают, что Анищенко деньги взял по доброй воле и спрятал в самом надежном месте, где никто бы искать не стал.

Под суд Анищенко и Коршиков в итоге пошли вместе. Первому вменяют получение взятки, второму – посредничество во взяточничестве.

– Гособвинение вину обоих подсудимых посчитало доказанной в ходе судебного следствия, – сообщила корреспондентам «КП-Самара» прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Анастасия Коганова. – Анищенко мы просили назначить наказание в виде 8 лет колонии строгого режима, Коршикову – 6 лет колонии общего режима.

Сторона защиты обоих мужчин просит оправдать – в суде они вместе утверждали, что стали жертвой провокации и давления со стороны чекистов.

Чьи доводы суду покажутся более вескими, пока не ясно. На следующем заседании будет выступать сторона защиты, потом подсудимым предоставят право выступить с последним словом, после чего суд удалится в совещательную комнату. Таким образом, вынесение вердикта по этому делу откладывается на май.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ушел в туалет, вернулся - в кулере деньги»: экс-прокурор из Самары рассказал, как нашел 200 тысяч рублей

Олег Анищенко заявил, что знать не знает ни о какой взятке, и во всех его бедах виноваты чекисты (подробности)

В Самаре бывшего прокурора Олега Анищенко выпустили из СИЗО из-за коронавируса

Официальная формулировка, указанная в судебном документе - "в связи с окончанием судебного следствия" (подробности)

В Самаре ФСБшники задержали зампрокуроров двух районов

Сотрудников ведомств Промышленного и Железнодорожного районов обвиняют в получении взяток (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Раньше у меня был папа, а теперь нет»: в Самаре начали судить экс-главу СОФЖИ, который уже больше года провел под стражей
Реналь Мязитов не единожды просил отпустить его домой, обещая не скрываться, но суд оставлял меру пресечения прежней. Дома мужчину ждут жена и двое детей
Новости 24
Коронавирус начал убивать: стало известно, кто умер в Тольятти за последние сутки от инфекции
В Самарской области сим-карты МегаФона появились в режиме «безопасной продажи» у дома
В Самарской области мужчина обещал дать денег работникам военкомата, но попал под суд
44-летний житель Самарской области культивировал на своем участке наркотики
В Самарской области ввели в эксплуатацию в полтора раза больше жилья, чем в прошлом году
Дмитрий Азаров о коронавирусе в Самарской области: "Сколько коек будет нужно - не знаем, но делаем по-максимуму"
В Самаре снова зафиксирован один из самых низких индексов самоизоляции
В хрущевке пошевелиться негде: самарские депутаты беспокоятся за пожилых граждан, которым запретили гулять
За прошедшие сутки в Самарской области выявили 114 нарушителей режима самоизоляции
Стало известно, где и как заболели коронавирусом 8 новых пациентов в Самарской области
Салют на День Победы 9 мая 2020 года в Самаре все-таки будет
Самарская область примет эстафету песенного марафона «Наш День Победы» 29 апреля
Министра промышленности и торговли Самарской области Михаила Жданова отправили в отставку
Оплата энергии стала еще удобнее, проще и безопаснее: «СамГЭС» выпустил мобильные приложения для клиентов
Уже пять человек с коронавирусом умерли в Самарской области
В Самарской области молодой мотоциклист влетел в ВАЗ и попал в больницу вместе с пассажиром
Как будут выплачивать соцпособия в Самарской области в майские праздники 2020
В Самаре парки и скверы избавят от клещей и грызунов, а потом займутся комарами
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 28 апреля 2020 года: подтвердилось 8 случаев
Министерства Самарской области проведут онлайн-встречу с предпринимателями
В Самаре высадят более 1,7 млн цветов на 43 тысячах квадратных метров
Окончание отопительного сезона 2020 в Самаре: стало известно, когда отключат отопление всем жителям
В Самарской области «десятка» улетела в кювет и загорелась
Самарские актеры и журналисты почитают детям перед сном в рамках всероссийского проекта #вСказкуИзДома
Ночью шел с детским велосипедом: сотрудники Росгвардии Самарской области раскрыли кражу
В Самарской области сгорел коттедж площадью 100 квадратных метров
В Самарской области военные устроили концерт для 95-летнего фронтовика
Опять порывистый ветер и гроза: в Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности