Бывшего прокурора Олега Анищенко просят отправить в колонию на 8 лет

Олег Анищенко еще два года назад был «на коне»: занимал пост заместителя прокурора Промышленного района Самары, подавал большие надежды и мог рассчитывать на успешное продолжение карьеры.

Конец этой истории положил визит в кабинет прокурора сначала его знакомого Владимира Коршикова, а потом – сотрудников УФСБ России по Самарской области. По версии следствия, Коршиков принес Анищенко взятку – 200 тысяч рублей. Деньги опера изъяли из холодильника кулера, который стоял в служебном кабинете Анищенко. Прокурор говорит, что деньги туда… подбросили.

Кому не угодил страж порядка и зачем было организовывать столь сложную «подставу» до конца не ясно. Бывший прокурор утверждал в суде, что Коршиков забыл деньги у него на столе, а когда он, Анищенко, это заметил, тот уже ушел. Но если в кулер он ничего не прятал, то кто это сделал? Вероятно, те, что проводил задержание в то время, как он отлучился из кабинета в туалет, считает подсудимый.

Версия следствия иная: Коршиков принес деньги, которые ему дал хозяин подпольного игорного клуба. Тот очень боялся, что ему вменят тяжелую статью, и искал покровителя. Силовики считают, что Анищенко деньги взял по доброй воле и спрятал в самом надежном месте, где никто бы искать не стал.

Под суд Анищенко и Коршиков в итоге пошли вместе. Первому вменяют получение взятки, второму – посредничество во взяточничестве.

– Гособвинение вину обоих подсудимых посчитало доказанной в ходе судебного следствия, – сообщила корреспондентам «КП-Самара» прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Анастасия Коганова. – Анищенко мы просили назначить наказание в виде 8 лет колонии строгого режима, Коршикову – 6 лет колонии общего режима.

Сторона защиты обоих мужчин просит оправдать – в суде они вместе утверждали, что стали жертвой провокации и давления со стороны чекистов.

Чьи доводы суду покажутся более вескими, пока не ясно. На следующем заседании будет выступать сторона защиты, потом подсудимым предоставят право выступить с последним словом, после чего суд удалится в совещательную комнату. Таким образом, вынесение вердикта по этому делу откладывается на май.

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