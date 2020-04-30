"Про маски знаем, но все равно гуляем!": что грозит самарцам за нарушение режима самоизоляции
Для чистоты наблюдений путь мы начинаем с поселка Запанского, медленно движемся через весь город и вечером встречаемся с представителями подразделения по делам несовершеннолетних. Вместе проверяем «спальные районы» и парки. Чем ближе к окраинам, тем чаще встречаем недовольных жителей, медленно направляющихся в магазинчики.
Где режим соблюдают
Поселок Запанской будто вымер: закрыты школа, университет водного транспорта, даже ночлежка для бездомных ул.Мостовой. На одной из местных детских площадок играют малыши, взрослых нет, за младшими следит девочка-подросток. Но стоит нам сделать кадр, как она вскидывается: мол, не давала вам разрешение на фотосъемку, права свои знаю!
Дальше по улице, не спеша, идут и лузгают семечки две подружки. На вопрос о самоизоляции они пожимают плечами: да ну ее. Несознательно. Напоминаем им: во время пандемии беречь себя - это значит не разгуливать без крайней необходимости по улице.
Учреждение для бездомных на карантине, а сами бездомные - гуляют по ЗапанскомуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Около железнодорожного вокзала многие (за исключением вездесущих маргиналов) – в масках. На набережной народа мало, вдоль проспекта Ленина немногочисленная молодежь «кучкуется» на спортивных площадках. В парках и скверах малолюдно – в основном мамочки с колясками да маленькими детьми.
- Вышли подышать свежим воздухом, поэтому и маски не надеваем – читали в интернете, что на улице от них все равно толку мало, - говорит корреспондентам «КП-Самара» одна из молодых мам. – Тем более, дистанцию мы стараемся соблюдать. Понимаем, что дело серьезное, но в четырех стенах сидеть уже нет сил.
Напоминаем мамочкам, что в магазине и общественном транспорте (даже в такси!) надеть маску будет нелишним.
- Слышали, что с 1 мая маска обязательна? - Слышали, - отвечают мамы. - Мы подготовились. Купили в интернет-магазинах модные, в горошек.
Дети продолжают радоваться жизни и гонять на велосипедахФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Парк беспечности
Парк Воронежские озера сложно представить безлюдным. Но пока в регионе действует режим повышенной готовности – ограничительная мера – это запрет на его посещение в том числе. Сотрудники ПДН признают: рейды здесь они проводят каждый день, напоминают народу о необходимости соблюдать режим самоизоляции, но ни разу не было такого, чтобы они не встретили на своем пути ни одного человека.
- Чаще всего подростки говорят, что их за хлебом послали, - говорят сотрудницы ПДН. – Смотрим: а у них ни хлеба, ни других продуктов. Утверждают, что «не нашел той марки, которую мама сказала купить». С такими проводим профилактическую работу.
Подходим к спортивной площадке. Завидев девушек в форме, подростки разбегаются в разные стороны. Брошенной остается девочка лет семи.
- Мама знает, где я, она меня сама на минуточку отпустила, - говорит она полицейским и отчаянно краснеет. – Я знаю про то, что полицейских нужно слушать. Честное слово, сейчас домой пойду. И про самоизоляцию тоже все-все знаю – что руки 20 секунд надо мыть и маски носить.
"Полицию надо слушаться", - говорит девочка, но почему-то режим самоизоляции не соблюдаетФото: Светлана МАКОВЕЕВА
А вот компания из двух семей вывели собак погулять. На самом деле собаки развлекают себя сами, дети – сами. А взрослые стоят, болтают.
- Вы знаете, что в области действует режим самоизоляции и парки закрыты для посещений? - подходят к ним девушки-полицейские.
Взрослые ворчат, но маски достают. В это время из динамика, установленного в парке, передают сообщение о введении в Самарской области режима самоизоляции, о необходимости носить маски и о запрете посещения парков и мест массового скопления народа.
- Мама, нас всех сейчас арестуют? – удивляется девочка лет семи. - Это потому что мы дома не сидим?
Сотрудницы ПДН объясняют малышке: арестовывать никого не будут, но на улице сейчас опасно - тем более в такой большой компании. Немного поворчав, все уходят по домам.
На Воронежских озерах очень многолюдноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Ор на весь двор
Вместе с сотрудниками полиции идем во дворы. Там компания мужчин и женщин, их тут человек 10, пытается ретироваться, но бежать некуда. Тогда они подхватывают детей на руки, собирают вещи в детские рюкзаки.
- Мы имеем полное право тут гулять, потому что живем в доме, который справа, - сразу переходит в наступление один из мужчин.
- Вы главное детей опасности не подвергайте: откуда вам знать, что никто из ваших знакомых не заражен? Или что эту детскую площадку обработали антисептиком как раз до вашего прихода? Может быть, дети играют среди заразы? - отвечает сотрудница полиции.
Со всеми такими родителями, девушки-полицейские разговаривают предельно вежливо, просят позаботиться о собственной безопасности и не подвергать риску других. Ведь вирус может не проявлять себя никакими симптомами.
Это лишь часть компании, которая гуляла со своими детьми без всяких масок и мер личной защитыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
- С 1 апреля в кодекс об административных правонарушениях России внесены изменения, меры к нарушителям – от предупреждения до очень внушительных штрафов - разъясняют полицейские.
ВАЖНО!
Соблюдайте эти меры безопасности, особенно в майские праздники
Максимально ограничьте контакты:
- воздержитесь от посещения родственников, друзей, не принимайте их в собственном доме;
- откажитесь от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе;
- не подвергайте опасности лиц из групп риска (в возрасте старше 60 лет, с хроническими соматическими заболеваниями);
- для общения и поздравления с праздниками используйте современные дистанционные средства связи.
А это - пересечение Московского шоссе с ул.Ново-Вокзальной, сколько людей в масках вы видите?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Если всё же решили выехать за город
1. В пути:
- отдайте предпочтение личному транспорту или такси (так вы сможете минимизировать контакты с посторонними);
- при пользовании общественным транспортом: используйте маску, соблюдайте социальную дистанцию (не менее 1,5 метра); после касания общедоступных поверхностей (двери, поручни) обработайте руки кожным антисептиком; не дотрагивайтесь необеззараженными руками до лица; не принимайте пищу в общественном транспорте.
2. На отдыхе:
- не расширяйте круг общения, проведите майские праздники с теми, с кем контактировали (находились в одной квартире на самоизоляции) в будние дни; избегайте контактов/общения с соседями по дачному участку и компаниями на отдыхе на природе, соблюдайте социальное дистанцирование (1,5 м);
- гражданам пожилого возраста (старше 60 лет) и лицам, имеющим хронические заболевания, лучше остаться дома;
- соблюдайте меры гигиены: тщательно мойте руки с мылом не менее 30 секунд;
- находясь на природе, не забывайте, что начался сезон активности клещей: не ходите по нескошенной траве, оденьте закрытую одежду и обувь с высоким голенищем, используйте репелленты, регулярно проводите само- и взаимоосмотры.
А вот это уже больше похоже на самоизоляцию, как считаете?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
3. За столом:
- перед приготовлением и приемом пищи вымойте руки под проточной или бутилированной водой либо обработайте руки кожным антисептиком;
- овощи и фрукты рекомендуется мыть проточной водой;
- соблюдайте температурный режим хранения продуктов питания;
- не употребляйте алкоголь, он снижает способность организма противостоять инфекционными заболеваниями, включая COVID-19.
При ухудшении самочувствия немедленно примите меры по самоизоляции и обратитесь за медицинской помощью (вызов на дом).
Народ вовсю наслаждается весной и солнышкомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
ОФИЦИАЛЬНО:
«Подростки от 16 лет и старше несут административную ответственность, как взрослые»
Сергей Гольдштейн, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области
- В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 3 апреля, граждане обязаны не покидать места проживания. Исключений немного: необходимость обратиться за медицинской помощью, покупка товаров в ближайшем магазине, выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома, а также вынос бытового мусора.
Подростки от 16 лет и старше могут быть привлечены к административной ответственности, как и взрослые, протокол может быть составлен по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Закон предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа в размере до 50 тысяч рублей.
Кроме того, к ответственности полиция имеет право привлечь и их родителей – по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних». Наказание за этот вид нарушения – предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей.
На майских праздниках в масках должны быть все!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Контроль за поведением несовершеннолетних в режиме самоизоляции не снизился. Одним из методов профилактики подростковой преступности является проведение индивидуально-профилактической работы, в том числе постановка подростков на учет в подразделение по делам несовершеннолетних ОВД.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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