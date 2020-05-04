2020-05-03T22:14:06+03:00
Общество

Коронавирус в Самаре и Самарской области, последние новости на 4 мая 2020 года: новые очаги инфекции и рекорд заболеваемости за сутки

Рассказываем самые важные и актуальные новости про коронавирус в Самаре и Самарской области на 4 мая 2020 года
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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По данным на утро 4 мая, коронавирусом в Самарской области заразились 518 человек.По данным на утро 4 мая, коронавирусом в Самарской области заразились 518 человек.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области продолжается рост числа заразившихся коронавирусом. По данным на утро понедельника, 4 мая 2020, число заразившихся достигло 518 человек. При этом в Роспотребнадзоре считают, что количество заболевших продолжит увеличиваться и дойдет до 100 человек в сутки. Что еще произошло за прошедшие 24 часа, рассказываем в нашей подборке про последние новости о коронавирусе в Самаре и Самарской области на 4 мая 2020 года.

Число заболевших COVID-19 по данным на утро 4 мая 2020 года

За последние сутки в Самарской области зафиксировали 85 новых случаев заражения коронавирусом. Это суточный рекорд за все время. Больше всего заболевших в Самаре – 39 случаев. Следом идут Сызрань (17 случаев) и Тольятти (13 случаев).

При этом коронавирус добрался еще до шести районов Самарской области – теперь опасная инфекция есть в Хворостянском, Приволжском, Пестравском, Красноармейском, Исаклинском и Челно-Вершинском районах.

Всего в регионе COVID-19 подхватили 518 человек. 172 – самарцы, 166 – тольяттинцы, 82 – сызранцы. Все остальные рассеяны по области. Из них поправились 58 человек. К сожалению, пятеро скончались.

Новые очаги

Специалисты выявили два новых очага заражения – оба в дорожных компаниях. 14 человек, у которых нашли коронавирус, работают в ООО «Самаратрансстрой», 6 человек - в ООО ТТС «РОКАДА».

Один из ранее выявленных очагов заболевания – пансионат для инвалидов в Сызрани – локализовали. 38 заразившихся коронавирусом (в том числе шестерых сотрудников учреждения) отправили в больницу, всех остальных пациентов и сотрудников посадили на карантин.

При этом все шесть заболевших сотрудников изъявили желание ухаживать за больными подопечными в медучреждении. Все заразившиеся работники интерната чувствуют себя удовлетворительно.

Порадовали врачей

К хорошим новостям. В 78-ой день рождения игроки и тренеры «Крыльев Советов» решили порадовать врачей, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19. Сергей Корниленко и Виктор Гаус отправились в Самарскую областную детскую инфекционную больницу, а игроки «Крыльев» Владимир Полуяхтов и Егор Голенков – в Самарскую областную клиническую больницу имени В.Д. Середавина с вкусными подарками. Они поблагодарили врачей за труд.

В футбольном клубе обещают, что это не последняя такая акция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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