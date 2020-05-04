«Это моя женщина, делаю с нею, что хочу»: самарец связал и похитил свою бывшую на глазах у соседей

Никита и Настя (имена героев изменены. Прим.автора) познакомились в марте 2018 года, роман был бурным: с громкими криками при регулярных расставаниях и приятными примирениями. Но летом все вышло из-под контроля, и ухажер избил возлюбленную, потом связал ее и похитил.

«Бил, смеялся и молчал»

В тот вечер молодые люди гуляли на набережной, все вроде бы было хорошо, как вдруг Никита заявил: «Между нами все кончено». Девушка попыталась узнать, что случилось, последовала за ним, когда он пошел в бар, а он купил там бутылку пива и кинул ее прямо в голову Насти. Она увернулась, травму не получила, но сильно испугалась. Воспользовавшись моментом, он отобрал у нее ключи от ее же квартиры.

Догнать Никиту Насте удалось лишь у подъезда. Как только они зашли в квартиру, Никита ее ударил так, что девушка упала.

- После этого он за волосы оттащил меня с прихожей в комнату и там связал удлинителем. Я кричала и звала на помощь, и он бил меня, смеялся и молчал, - вспоминает те страшные события девушка.

Руки и ноги жертвы были связаны, парень в это время нашел в квартире ключи от ее машины, потом волоком потащил ее на выход.

- Когда открылись двери лифта, я увидела парня, у него глаза какие-то шальные были, а у ног лежала и плакала связанная девушка, - вспоминает женщина, которая жила в одном доме с Настей. – Парень раздумывал, заходить ли ему в лифт, в последний момент руками раскрыл двери и затащил девушку внутрь. Он заявил, что они вместе едут в Чапаевск. Я очень испугалась.

На первом этаже они встретили еще одного жителя этого дома – Станислав попросил парня не делать глупостей и отпустить девчонку.

- Он в ответ заявил: «Это моя женщина, и я с ней делаю, что хочу». В этот момент я увидел нож у него в руках и побоялся встать у него на пути, - признавался впоследствии Станислав.

Никита волочил Настю по лестнице так, чтобы она позвоночником перечитала все ступени. Потом вышел во двор, разблокировал ее машину, погрузил свою жертву в багажник и ударил по газам.

Но и соседи не растерялись – момент похищения они записали на видео на смартфон, потом позвонили в полицию и сообщили номер и марку машины, в которой уехали молодые люди.

Спасение

- Я кричала в багажнике, а он включил музыку погромче, чтобы меня не слышать, - рассказывала позже следователям Настя. – Я смогла развязать руки и ноги. Когда машина остановилась, он открыл багажник и приказал пересесть на переднее пассажирское сидение. В руках у него был нож, он обещал, что если я сделаю что-то не так, то это будет мой последний путь.

В машине девушка пыталась разговорить своего посетителя: обещала, что никому не скажет, просила забрать машину и деньги, только высадить ее и оставить в покое.

В этот момент вишневую «Хонду Цивик», в которой ехали молодые люди, подрезала полицейская машина. Никита испугался, резко затормозил, и девушке удалось открыть дверь.

- Она буквально выпала из машины с криками о помощи, - рассказывал несколькими месяцами позже в суде сержант полиции. – Девушка была босая, а у парня в кармане мы нашли скадной нож. Он не пытался сбежать и не оказывал никакого сопротивления – лишь пожаловался, что у него спина болит и что ему нужна помощь медиков.

Вез ее к отцу?

К концу году Никиту отдали под суд, там он вину признал частично: по его словам, Настя часто пила, и именно поэтому он собирался от нее уйти. Но у нее бывали попытки суицида, и, когда он сообщил ей о расставании, у девушки началась истерика – именно поэтому он ее связал и решил вести в Чапаевск к ее отцу. Тот, мол, всегда имел на нее большое влияние.

- Понимаете, она же всегда была непредсказуемой, я все сделал для ее же блага. А что по полу ее волочил, так это из-за больной спины, у меня грыжа, - рассказывал в суде парень. – За руль ее машины и раньше садился – довозил ее до дома, когда она пьяна была, она мне всегда разрешала, хотя прав у меня действительно нет. В общем, не было никакого похищения, но я раскаиваюсь, что напугал Настю.

Эксперты подсудимого признали вменяемым, а странность его действий в момент совершения преступления объяснили просто: парень был пьян.

Суд решил, что раскаяния, пожалуй, в данной ситуации маловато – Никиту приговорили к 3 годам колонии-поселения за похищение человека и грабеж.

Вскоре этот приговор обжаловали прокуратура и адвокат осужденного. Прокуратура заявила, что приговор слишком «мягкий» и просила изменить наказание на 7,5 лет колонии строгого режима. А адвокат, наоборот, просил приговор отменить и прекратить уголовное преследование Никиты вовсе – ведь он сам выпустил Настю из багажника и посадил в салон, так что никакого нарушения закона тут, по мнению защитника, нет.

Самарский областной суд апелляционные жалобы отклонил и приговор Никите оставил в силе.

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