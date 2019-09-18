Принуждали к попрошайничеству: в Тольятти завершили расследование уголовного дела о похищении безногого мужчины
В Тольятти закончили расследование уголовного дела по факту похищения 39-летнего мужчины без ног. Напомним, 21 ноября прошлого года средь бела дня цыгане забрали его с улицы Тополиной в Автограде и увезли в неизвестном направлении.
- Потерпевшего удерживали сначала в квартире в Чапаевске, а затем в Самаре. Его планировали принудить к попрошайничеству, - сообщает СУ СК по региону.
24 ноября инвалида-колясочника смогли освободить сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД России по Самарской области. Подозреваемых задержали. К слову, раньше пострадавший на них работал, но потом завязал с попрошайничеством ради любимой женщины.
Вскоре дело будут рассматривать по существу в суде. Двум обвиняемым вменяют похищение. Третьему - незаконное лишение свободы. "КП-Самара" писала подробности случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU