Самарскому уголовнику по кличке «Паук», организовавшему похищения детей, запросили 23 года колонии

СЕГОДНЯ 14:36 2019-08-06T14:57:06+03:00

Такой срок Руслану Бакиеву гособвинение предложило назначить с учетом того, что он уже находится в местах лишения свободы

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Во вторник, 6 августа, в Приволжском окружном военном суде прошли прения по делу о похищении детей в Самарской области. В совершении преступления подозревают 7 человек. Организатором выступил Руслан Бакиев по кличке «Паук», который руководил всем процессом прямо из колонии, где он отбывает наказание с 2009 года. Активную помощь в похищении детей, как полагают следователи, ему оказывала его возлюбленная — Екатерина Косарева.

- Руслану Бакиеву гособвинение запросило 15 лет колонии общего режима. Учитывая то, что он уже находится в местах лишения свободы, то обвинение просит назначить ему по совокупности приговоров 23 года. Екатерине Косаревой запросили 13,5 лет колонии общего режима, - сообщил корреспондент Комсомольской правды — Самара» из зала суда.

Напомним, что злоумышленников подозревают в попытке похищения ребенка из детского сада в Тольятти и 4-летнего мальчика в Кинеле. За последнего ребенка преступники требовали выкуп в 2 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU