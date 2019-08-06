Самарскому уголовнику по кличке «Паук», организовавшему похищения детей, запросили 23 года колонии
Во вторник, 6 августа, в Приволжском окружном военном суде прошли прения по делу о похищении детей в Самарской области. В совершении преступления подозревают 7 человек. Организатором выступил Руслан Бакиев по кличке «Паук», который руководил всем процессом прямо из колонии, где он отбывает наказание с 2009 года. Активную помощь в похищении детей, как полагают следователи, ему оказывала его возлюбленная — Екатерина Косарева.
- Руслану Бакиеву гособвинение запросило 15 лет колонии общего режима. Учитывая то, что он уже находится в местах лишения свободы, то обвинение просит назначить ему по совокупности приговоров 23 года. Екатерине Косаревой запросили 13,5 лет колонии общего режима, - сообщил корреспондент Комсомольской правды — Самара» из зала суда.
Напомним, что злоумышленников подозревают в попытке похищения ребенка из детского сада в Тольятти и 4-летнего мальчика в Кинеле. За последнего ребенка преступники требовали выкуп в 2 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU