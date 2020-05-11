Бывшая начальница самарской ГИМС пожертвовала деньги сиротам, и ее освободили от наказания за получение взяток

Анна Третьякова почти 10 лет назад была обычным фитнес-тренером, ничто не предвещало ей быстрый карьерный рост и неожиданный крах.

Однако в 2012 году девушка начала работать Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и через некоторое время стало единственной женщиной во всем Приволжском федеральном округе, которая одновременно занимала должность главного государственного инспектора по маломерным судам Самарской области и совмещала ее с постом начальника отдела безопасности людей на водных объектах регионального МЧС.

Казалось, все складывается, как нельзя лучше. Вдруг в сентябре прошлого года на весь регион прогремела новость: Анну Третьякову задержали по подозрению в коррупции.

Экзамен через взятку

Операцию проводила транспортная полиция: силовики задержали сначала посредника, который взял деньги за выдачу прав на управление лодками. Посредником был сотрудник того же ведомства, где работала Третьякова. Чуть позже силовики вышли и на его начальницу.

Выяснилось, что в Самарской области некоторые счастливые владельцы моторных лодок и гидроциклов за заветные «корочки» платили «кому следует» 8 тысяч рублей.

Когда в отношении Анны Третьяковой возбудили уголовное дело, следователи смогли отследить движение денег: часть сумм перечислялась на личную карту начальницы ГИМС, остальные – на банковскую карту ее гражданского мужа. Силовики пришли к выводу, что он ничего не знал о том, что участвует в коррупционной схеме.

Действия Анны Третьяковой в итоге квалифицировали как служебный подлог (ст.292.1 УК РФ) и мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ). Всего следователи насчитали 13 эпизодов нарушения закона и в феврале этого года дело направили в суд.

Помогла сиротам и себе

В суде следователь сразу выступил с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении Третьяковой – по его мнению, в данном случае можно было бы ограничиться судебным штрафом. Такой поворот событий подсудимую и ее защитника, конечно, полностью устроил. Ходатайство поддержал и прокурор.

Между тем, по закону за мелкое взяточничество полагается штраф до 200 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы либо лишение свободы на срок до года – по этой статье в обвинении Третьяковой насчитывалось 9 эпизодов.

За служебный подлог закон предлагает на выбор такие наказания как: штраф до 80 тысяч рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до 2 лет. Следствие вменяло Третьяковой 4 преступления по этой статье.

Суд, однако ходатайство следователя удовлетворил. Анна Третьякова вину признала, раскаялась, предоставила в суд положительные характеристики от работодателя и с места жительства, плюс медицинскую справку о том, что беременна и… копию договора пожертвования. Из документа значилось, что она перечислила детям сиротам 7 тысяч рублей за день до судебного заседания.

Суд посчитал это верным признаком того, что она встала на путь исправления и частично загладила причиненный ее преступлениями вред и прекратил уголовное дело в отношении Анны Третьяковой, освободил ее от уголовной ответственности, обязав в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу оплатить судебный штраф – 65 тысяч рублей в доход государства.

Разумеется, этот приговор никто не оспаривал, и он уже вступил в законную силу.

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