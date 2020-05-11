Коронавирус в Самаре, последние новости на 11 мая 2020 года: самоизоляцию продлили до 18 мая

В Самарской области уже 951 зараженный коронавирусом, на карте распространения коронавируса прибавилось два района, выздоровели уже 135 человек - эти и другие последние новости про коронавирус в Самаре на 11 мая 2020 года собрали в нашей публикации.

Количество зараженных коронавирусом в Самарской области на 11 мая 2020 года

Всего заболело пациентов - 951

Выздоровели - 135 человек

Умерли - 9 человек

В регионе на 74 случая выросло количество заболевших коронавирусом в Самарской области. Больше всего зараженных в Тольятти и Самаре - 18 и 20 человек соответственно. В Сызрани - 8 новых пациентов. по 5 случаев в Новокуйбышевске, Кинеле и Ставропольском районе.

Больше половины зараженных уже были под наблюдением врачей с пневмонией и ОРВИ (это 48 человек), 26 - это те люди, которые контактировали с теми, кто заболел раньше.

За двое суток выздоровели 33 человека. 11 пациентов выписаны из самарской больницы №6, из Тольятти выписаны 15 человек, Еще пять человек (из них трое детей) лечились в других самарских больницах, амбулаторное лечение закончили два пациента из Чапаевска и Тольятти. По одному зараженному найдено в Богатовском и Борском районах.

По данным оперативного штаба занято 65% коек в больницах, которые предназначены для коронавирусных больных и других пациентов с подобными симптомами. В регионе уже развернуты более 2000 коек, 30 из них открыты на базе самарского медцентра ФМБА России, 4 городская больница в Тольятти тоже работает ки. ак госпиталь, здесь готовы 210 коек. К 22 мая 70 коек откроют на базе Волжской центральной районной больницы.

Самоизоляция в Самарской области: продление до 18 мая

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 18 мая. Это сделано по рекомендации Роспотребнадзора по Самарской области. К введению готовятся мероприятия первого этапа снятия ограничений. Их могут применить в муниципальных образованиях с учетом дифференцированного подхода. Сейчас самарский Роспотребнадзор отметил, что вводить послабления еще рано. Но этот вопрос будут рассматривать ежедневно, все будет зависеть от динамики заболеваемости и количества летальных исходов.

Также в регионе рассказали, как будут проходить ЕГЭ и ОГЭ. Если ограничения будут действовать и в это время, то в классах обеспечат бесконтактный замер температуры, соблюдение социальной дистанции в классах, санитарную обработку помещений, воздух будут обеззараживать специальные аппараты. А всем школьникам выдадут маски и перчатки.

Волонтеры продолжают помогать людям, которые сейчас находятся в самоизоляции. Сейчас в регионе работают 2812 волонтеров. За время акции они уже помогли более чем 50 тысячам человек. А 1100 участников Великой Отечественной войны получили подарочные праздничные наборы.

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