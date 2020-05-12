«Я с собакой гуляю, у меня и поводок есть!»: патрульный рассказал о буднях охотника за нарушителями самоизоляции

- Вы что думаете, мы совсем глупые? Я в патрулях и до коронавируса ходил, все уловки нарушителей изучил, - делится полицейский, к которому корреспондента «Комсомолки» прикрепили на один день. Посмотрите, мол, журналисты, до чего народ беспечный. В городе-миллионнике, где до сотни новых случаев COVID в сутки фиксируют, гуляют без масок, мороженое едят.

За несколько часов мы поговорили с десятками нарушителей. Оправдания у всех похожие – вышли за продуктами, гуляем с собакой. Но есть и оригинальные отговорки.

– В соцсетях вижу, как люди друг друга учат «отмазываться» от патрульных. Как будто мы ради развлечения их штрафуем! – возмущается наш герой и называет свой «топ» уловок, за которые, между прочим, легко схлопотать приличный штраф, а то и пятнадцать суток.

«Лучшая защита – нападение»

– Начну с самых буйных. Это такие умные граждане, которые начинают права качать. Нас перед выходом на дежурство инструктируют: не жестить, разъяснять, взывать к благоразумию, отправлять домой. Для работы выдают маску, перчатки, рупор, чтобы озвучивать правила режима самоизоляции. При общении держим дистанцию – полтора метра.

И все равно найдутся те, кто на наш вопрос: «Почему не дома?» – переходят в яростное нападение. Подходим раз к компании в парке. Человек шесть с гитарой, с пивом, маевка у них. Одна из девушек сразу достает телефон и начинает снимать «интервью»: «На каком основании гоните? Где написано про карантин? У меня документы в телефоне картинками, зачем мне их с собой носить? А вы почему близко подходите?» – и все это с криком, надрывно. На таких протокол составляем о неподчинении сотрудникам полиции. Это уже серьезное дело. Особо буйных в участок увозим, можем на 15 суток закрыть. Так что не стоит руками перед лицом патрульного махать.

Кто-то даже пляжный сезон несанкционированно открываетФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Ромео из конфетного ряда»

– Еще один вид обмана придумали подростки. Они онлайн-уроки прогуливают, знаете, где? В супермаркетах. Договариваются, мол, встретимся в «Пятерочке» в конфетном ряду. Собираются там парами или группами побольше и хихикают. Пару раз нас охранник с улицы на подмогу звал – не мог выгнать таких «Ромео и Джульетту». Парочка ходила среди рядов два часа, обнимашки у них, поцелуйчики. А покупать ничего не собираются. Другая группа шпаны галдела, музыку на телефоне включили, всем мешают, а на замечания огрызаются. С такими нарушителями мы серьезно говорим. Рассказываем, что родители штраф серьезный заплатят. А если 16 лет исполнилось – все. Ответственность сами несут. Бывало, что отвозили домой особо буйных ребят. Передавали родителям, составляли протокол. Это ведь только кажется, что романтично и весело, приключение для них. А поставят такого «покупателя» на учет в комиссию по делам несовершеннолетних, и все. Испорчена характеристика. Сейчас много где проверяют, благонадежный студент, работник пришел или нет.

«Божий одуванчик»

– Есть нарушители, которые при виде патруля делают круглые невинные глаза. «Нельзя? Ах, да мы не знали, простите нас». Конечно, мы на таких протокол не составляем. Но кого вы пытаетесь обмануть? Больше месяца на самоизоляции сидим, из всех утюгов предупреждения: выходить из дома только по очень острой необходимости. Особенно расстраивают бабушки – божьи одуванчики. И куда они плетутся с утра пораньше с котомкой? Продукты им могут привезти волонтеры, соцработники. Так нет, им самим нужно до рынка дойти, чтоб полбулки хлеба купить. Говорят, мол, все равно помирать. Таким объясняем, что себя беречь надо и окружающих. Детей, внуков зачем опасности подвергать?

«Крути педали, пока штраф не дали»

– Отдельная группа «умников» думает, что от патруля можно убежать, уехать, если точнее. Выезжают в парки, скверы на роликах, на велосипедах. Увидят полицейских и «по газам». Слушайте, может быть, один раз такое и пройдет. Но я бы не рисковал. Одни патрульные вас упустят в начале парка, другие получат информацию по рации и встретят в конце. Попадались нам такие велосипедисты, еще рожи корчат, пальцы показывают. А потом коллегам плакались «Дядя, мы больше не будем! Не штрафуйте нас!»

Это подростки в основном. Но бывают и взрослые. И отцы с сыновьями, например. Таких можем привлечь и за нарушение режима, и за то, что подвергают опасности ребенка. А это уже серьезная статья.

«А Шарик мой сбежал!»

– Многие пользуются совсем избитым «лайфхаком». Делают вид, что с собакой гуляли. В руках поводок. «Какие ко мне вопросы, у меня питомец! Где Шарик? Шарик! Шарик! Сбежал… Побегу догонять». Правда, это уже не смешно. Мы же можем выяснить легко, есть у вас собака или нет. Соседей опросить. И выйдет, что вы обманываете представителя власти. Наврали полиции. Вам нужны такие проблемы?

Отдельно хочу обратиться к тем владельцам собак, которые их соседям дают «выгуливать». Я тоже видел в соцсетях эту картинку, где пса по очереди вся многоэтажка на улицу водила. Пожалейте животное. Никого вы не обманете. И толпой одну собаку на поводке водить – точно вопросы к вам у патрульных будут.

ВСЕ СЕРЬЕЗНО, ГОСПОДА

Ответственность за нарушение правил поведения при режиме повышенной готовности прописана в статье 20.6.1. КоАП РФ, тех, кто нарушает режим самоизоляции без обоснованных причин, могут оштрафовать на сумму от 1 до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч, для ИП — от 30 до 50 тысяч, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч.

Ответственность за нарушение правил при режиме ЧС (он у нас не введен) и угрозе распространения заболевания карается для обычных граждан штрафом в размере от 15 до 40 тысяч рублей, для руководителей и ИП — от 50 до 100 тысяч, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Адвокат Сергей Хальченко – о ваших правах на улице

1. При составлении протокола требуйте, чтобы вам разъяснили ваши права и обязанности. Укажите, что хотите воспользоваться помощью адвоката (если есть такая возможность).

2. Коротко и четко укажите в протоколе обоснованные причины и основания нарушения режима самоизоляции.

3. При подписании протокола внимательно читайте изложенное, под чем вам надлежит поставить подпись. Например, в графе, свидетельствующей о разъяснении вам прав, если в действительности этого не делалось, необходимо написать «не разъяснялись» и поставить подпись.

4. Отказываться от подписи в протоколе бессмысленно. Ваш отказ и «правильность» записей протокола легко будут подтверждены незаинтересованными лицами.

5. Чтобы обеспечить себе право на опровержение совершения правонарушения, в протоколе стоит указать, что желаете лично участвовать при его рассмотрении.

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