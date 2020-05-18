«Стало тяжелее, но мы справляемся»: самарский полицейский рассказал, как патрульные работают во время коронавируса

Во время распространения кругом и всюду коронавирусной инфекции на передовой, конечно, врачи. Но и полицейские не отстают. На их плечи легла важнейшая задача по контролю за соблюдением режима самоизоляции и порядка на улицах. Как работают патрульные в последние пару месяцев, «КП-Самара» рассказал начальник отдела организации и охраны общественного порядка ГУ МВД России по региону Максим Вильдяев.

Как сотрудники полиции патрулируют улицы сейчас, что-то изменилось за последнее время?

— Возросла нагрузка. Помимо профилактики правонарушений, связанных с охраной общественного порядка, появились правонарушения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. С начала апреля количество полицейских нарядов на улицах увеличено в полтора раза.

Работа ведется на территории всей области?

— Полицейские несут службу на территории всей Самарской области в круглосуточном режиме и по всем направлением. Работа ведется на улице, в общественных местах, осуществляется контроль за лицами на автотранспорте, а также за теми, кто находится по месту жительства на самоизоляции. Работает большинство подразделений полиции — каждое по своему направлению.

Сколько человек в патрулях?

— Как правило, работают по два человека. Я, как и остальные сотрудники, также выхожу на патрулирование улиц.

Есть у полицейских какой-либо алгоритм действий с нарушителями режима самоизоляции?

— Если возникают подозрения, что гражданин нарушает режим, в первую очередь выясняем причину — почему это произошло? Если есть документ и он свои действия объясняет, то вопросы снимаются, претензий нет. Если человек не может принести правового обоснования своего нахождения на улице и категорически отказывается прекратить нарушать порядок, то тогда полицейские вынуждены составить протокол. И даже в этом случае мы всегда объясняем, что необходимо соблюдать ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой. Это важно для нас всех.

Много на самарских улицах сейчас людей? Больше или меньше, чем во времена до коронавируса?

— У нас такая статистика не ведется. Но вы и сами видите, что чисто визуально людей стало значительно меньше. Большинство из тех, кто на улице, соблюдает меры защиты. Правда, к сожалению, не все.

Как реагируют горожане на проводимые полицией профилактические мероприятия? Отличается их манера поведения от той, что была раньше?

— Конфликтных ситуаций практически не бывает. Люди в большинстве своем все понимают. Это касается и подростков, и взрослых, и тех, кто входит в группу риска. Они адекватно воспринимают замечания и стараются правильно реагировать.

О чем говорите с нарушителями самоизоляции?

— Проводим профилактические беседы. О том, что необходимо всем вместе принимать меры по борьбе с коронавирусом, выполнять требования по санитарным нормам.

Количество полицейских нарядов увеличено по всей Самарской областиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На какие уловки идут люди, чтобы гулять в общественных местах?

— Все уловки, о которых пишут в интернете, там и остаются. Покупают собак для прогулок, берут собаку в долг у соседа и прочее — у нас такое не встречается. Обычно граждане адекватно объясняют причину своего нахождения на улице.

Пытался ли кто-то спрятаться от полиции?

— Бывает так, что человек видит наряд патрульных и пытается изменить направление движения, надевает средство защиты. Такого, чтобы кто-то откровенно убегал, практически нет.

Преступности на улицах стало больше после распространение коронавирусной инфекции?

— Однозначно роста уличной преступности нет. И народу меньше, и плотность нарядов усилена. Не приходится говорить о росте. Охрану общественного порядка осуществляет достаточное количество сотрудников, чтобы поддерживать оперативную обстановку в стабильном состоянии.

Сегодня тяжелее работать, чем три месяца назад?

— Работать стало тяжелее, любая нагрузка накладывает определенный отпечаток. Но это не говорит о том, что сотрудники стали хуже нести службу. Все поставленные задачи они выполняют.

За собственную безопасность не страшно? Все-таки вы контактируете с людьми, велик риск заразиться…

— К счастью, мы полностью обеспечены всеми средствами защиты: перчатками, медицинскими масками, средствами индивидуальной гигиены. Они находятся у полицейских в достаточном количестве. Прекрасно понимаем, что также подвергаемся опасности заражения. Не забываем про свои семьи, про детей и заботимся о безопасности.

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