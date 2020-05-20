Коронавирус в Самаре, последние новости на 20 мая 2020 года: пневмоний стало больше в 4 раза

Последние звонки под угрозой, оздоровительный летний отдых придется подвинуть на будущее, угроза коронавируса сохраняется, а Роспотребнадзор обеспокоен взрывным ростом количества пневмоний. Эти и другие последние новости про коронавирус в Самаре на 20 мая 2020 года рассказываем и обсуждаем вместе с вами.

Статистика коронавируса в Самаре на 20 мая 2020 года.

65 новых случаев заражения коронавирусом в Самарской области зафиксировано 19 мая

1568 случаев заражения зарегистрировано в регионе за все время

591 пациент заразился за все время в Самаре

Обновилась интерактивная карта распространения коронавируса в Самарской области: посмотрите, в каких двух районах все еще нет ни одного больного коронавирусом.

419 человек выздоровели от коронавируса в Самарской области за все время. 54 - за сутки на 19 мая. 11 человек лечились амбулаторно в Самаре, Тольятти и Ставропольском районе.

Главный санитарный врач Самарской области Светлана Архипова обеспокоена ростом в 4 раза числа внебольничных пневмоний в регионе. На 19 мая зарегистрировано 1014 пневмоний, в то время как средний показатель за много лет составляет 251.

К приему пациентов в регионе на данный момент готовы 3163 койки. 1622 койки с кислородом, 405 - реанимационные.

В Самаре начали делать тесты на антитела к коронавирусу. Как сдать такой тест и стоит ли, разбиралась журналист КП-Самара.

Как чувствуют себя больные с коронавирусом в Самарской области

4% заболевших в тяжелом состоянии

20 человек подключены к ИВЛ

25% в состоянии средней тяжести

71% переживают болезнь в легкой форме или бессимптомно.

Как проходит смягчение режима самоизоляции в Самарской области

В Самарской области с 18 мая действует смягченный режим самоизоляции. Парки открыты, горожанам можно гулять и заниматься спортом, открылись магазины площадью менее 400 кв.м. с отдельным входом.

Вот только на последнем заседании оперативного штаба губернатор отметил, что если муниципальные власти не будут следить за происходящим на территории и все будут нарушать режим самоизоляции и не соблюдать санитарные правила, то режим самоизоляции снова придется ужесточить. И посоветовал местным главам самим общаться с руководством предприятий, пройтись по улицам и понять слабые места, чтобы устранить их.

Какие есть проблемы? Например, во многих городах дети уже гуляют на детских площадках, хотя это запрещено. Также не все соблюдают масочный режим, особенно в общественном транспорте.

Что еще меняется из-за коронавируса в Самарской области

В Самарской области задумались о том, чтобы перенести на более поздний срок Последние звонки. Возможно, их совместят с выпускными.

Также Роспотребнадзор предложил перенести летний оздоровительный отдых, также потому, что сохраняется опасность заражения.