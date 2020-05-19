В Самаре собираются перенести Последний звонок до лучших времен
Самарские власти сегодня обсудили, как быть с Последним звонком: в конце мая школьники закончат учебу, многие захотят это отпраздновать - как быть?
Представители министерства образования и науки Самарской области предложили 2 варианта: отложить Последний звонок до лучших времен, когда режим самоизоляции будет окончательно снят, либо организовать онлайн-акцию.
В Роспотребнадзоре отметили, что риск инфицирования молодежи весьма велик, поэтому массовое скопление выпускников было бы весьма опасным.
По итогам обсуждения члены оперативного штаба, скорее, склоняются к тому, чтобы отложить Последние звонки до лучших времен, но этот вопрос будут обсуждать дополнительно с родителями и учителями.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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