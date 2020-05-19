В Самарской области предложили перенести летнюю оздоровительную кампанию

19 Май 2020 2020-05-19T22:51:37+03:00

Возможно, летние лагеря в этом году откроются гораздо позже обычного Фото: Олег УКЛАДОВ

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Сегодня на заседании оперативного штаба главный санитарный врач Самарской области Светлана Архипова подняла вопрос о старте летней оздоровительной кампании: стоит ли перенести ее сроки на попозже из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции?

В регионе сейчас начинают понемногу вводить смягчение режима самоизоляции, однако существенного снижения числа заболевших пока добиться не удалось - напомним, по данным на 19 мая за прошедшие сутки было обнаружено 65 новых случаев подтвержденного COVID-19.

Вопрос о переносе сроков начала летней оздоровительной кампании пока остается открытым, окончательное решение еще не принято.

Более того, напомним, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил: власти могут ужесточить режим снова, если введенные ограничения не будут исполнятся на местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU