«Гони полмиллиона или дочь не увидишь»: самарец взял в заложницы девочку, которая хотела подработать

Але было всего 16, когда незнакомый парень выхватил 15-сантиметровый нож, направил лезвие ей в живот и сказал, что она не выйдет из квартиры. Вдвоем с преступником девочка-подросток провела всю ночь. А на утро он ее отпустил. В подробностях этой загадочной истории разбирались корреспонденты «КП-Самара».

«Я просто хотела подзаработать»

Когда произошла вся эта история, Але было 16 лет. Девочке не хватало карманных денег, она решила немного подзаработать и в сентябре прошлого года разместила объявление на сайте «Авито». Там она честно указала: мне 16, интима не предлагать, а вот сходить за продуктами, посидеть с ребенком или выгулять собаку – пожалуйста.

Вскоре ей пришло SMS: «Нужно присмотреть за тремя квартирами, пока хозяева в отъезде, сможете?». Аля согласилась, договорились о встрече. К девочке на остановке подошел молодой человек, представился Дияром, провел ее в квартиру, сказал, что нужно дождаться супругу – она точнее объяснит, что к чему.

- Пока мы ждали, я рассказала ему немного о себе: что мне 16, вот решила подзаработать. Вдруг он откуда-то достает нож, направляет острие мне в живот и говорит: «Ты не выйдешь из квартиры». Я очень сильно испугалась, даже голос на какое-то время потеряла, о сопротивлении даже не думала, - вспоминала впоследствии те страшные минуты девочка.

Дальше молодой человек развернул девочку спиной к себе, завел руки ей за спину и связал их скотчем, после чего усадил на диван и надел на голову мешок.

«Гони полмиллиона, или дочь никогда не увидишь!»

- Я был на работе, когда позвонила дочь. Беру трубку, а она рыдает, захлебывается, выдавила из себя что-то вроде: «Папа, меня подставили, он просит 500 тысяч», - рассказывал позже отец Али полицейским. – Трубку после нее какой-то парень взял, сказал, что я должен отдать ему полмиллиона. Адрес, по которому нужно оставить деньги, он пришлет с утра по SMS. Я ему говорю: «Вы понимаете, что это незаконно?» А он мне в ответ: «Не отдашь деньги – дочь больше не увидишь» и бросил трубку.

Мужчина сразу пошел в полицию: полумиллиона рублей у семьи все равно не было. Вместе с силовиками они всю ночь кружили по городу, пытаясь разыскать какие-то следы тинейджера, но все без толку. С утра пришло SMS c адресом, потом раздался звонок. Неизвестный опять повторил угрозы и пообещал, что в том месте, где нужно оставить деньги, он найдет личные вещи своей дочери.

Но ехать никуда не пришлось: вскоре после этого звонка телефон Али появился в сети, отец позвонил ей и узнал, что неизвестный уже отпустил ее. Девочку забрали с автозаправки, после чего она показала дом и квартиру, где ее держали.

Не выдержал чувства вины?

- Мы были с ним всю ночь вдвоем, но он ничего мне не сделал, - рассказывала по пути Аля полицейским. – А утром он развязал мне руки, отдал мобильник, вывел на улицу и сказал: «Уходи». Я и ушла, а он в другую строну пошел.

Когда полицейские зашли в квартиру, где Аля и ее похититель провели всю ночь, то обомлели: все было залито кровью. На полу лежал молодой человек, побледневший от потери крови – он перерезал себе вены на запястьях.

Парню сразу вызвали скорую помощь, врачи спасли ему жизнь. После этого его проверили на вменяемость: эксперты не нашли следов психических отклонений. Что же стало причиной его поступка?

- Мне просто нужны были деньги, - говорил всем парень.

«Простите меня»

В руки полицейских попал Дияр Т. – ему на тот момент было 29 лет, при этом он уже дважды попадал под суд за кражи. В начале года ему предъявили обвинение в вымогательстве и незаконном лишении свободы несовершеннолетней, после чего отдали под суд.

- После освобождения из колонии меня никуда на работу не брали, с трудом в автосервис устроился, но зарплата там копеечная была, - рассказывал в суде Дияр. – На «Авито» случайно увидел объявление этой девочки, план как-то сам собой созрел. Но я не причинил бы ей вреда. Мне очень жаль, что все так получилось, я признаю вину и очень раскаиваюсь в том, что натворил, простите меня, пожалуйста, если можете.

- Он хороший мальчик, просто запутался, - убеждал суд его отец. – У него была жена, маленький сын, работа. В какой-то момент он оступился, но не наказывайте его строго.

Ребенка суд «засчитал» в смягчающие обстоятельства, как и признание вины. Но налицо был опасный рецидив: после выхода из мест лишения свободы Дияр пошел на еще более тяжкое преступление, чем то, за которое сидел.

Поэтому его признали виновным и приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы, наказание он будет отбывать в колонии особого режима.

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