Жители в Самаре решили отвоевать свой дом от признания аварийным. Показываю, что из этого вышло

«Нехорошая» квартира?

В Самаре жильцы отвоевали свой дом от признания его аварийным. 21 мая на заседание межведомственной комиссии Ленинского района пришли все до единого собственники квартир и нежилого помещения – небольшого магазинчика трикотажа. На помощь позвали депутатов, Общественную палату и СМИ. В результате в зале заседаний сидячих мест хватило не всем, тем более что две третий из них из-за пандемии перетянули красной лентой.

Тревогу людей можно понять – крепкий четырехэтажный кирпичный дом в самом центре города в двух шагах от набережной городской департамент имущества неожиданно решил признать аварийным. А значит перед самарцами встала реальная перспектива переехать на далекие окраины. Некоторые из жильцов дома заподозрили, что ситуация может быть выгодна застройщику, возводящему многоэтажки прямо у них во дворе.

На заседании разгорелись настоящие баталии. Глава администрации Ленинского района Елена Бондаренко объяснила – вопрос о признании дома аварийным поднял городской департамент имущества. Имеют право: одна из квартир в доме – муниципальная, а значит, ее собственник как раз город. К заявлению приложили техническую экспертизу, в которой эксперты утверждают, что износ дома составляет 55%.

- Техническое состояние частично аварийное, дому 117 лет, а срок службы основных конструкций – сто лет, - заявили чиновники, но добавили – дескать, у здания есть достаточный ресурс прочности для капитального ремонта.

Странная экспертиза

На заседании жильцы единогласно выступили против признания дома аварийным. А «техническое заключение экспертов» подвергли обоснованной критике.

- Техническое заключение очень странное и противоречивое, - рассказал житель дома Андрей Морозов. - Даже если не говорить о том, что эти эксперты неверно указали адрес дома, его площадь и количество квартир, в документе указано, что натурный смотр четырехэтажного дома, проведен за 1 день силами двух человек. Причем, если верить заключению, за этот день они в полном объеме осмотрели все инженерные системы дома, состояние всех перекрытий, фундаментов, стен и перегородок, их заполнений, балконов, крыши и кровли. А, например, обследование перекрытий в нашем доме из подъезда конструктивно невозможно - необходимо заходить в квартиры и снимать полы! В заключении указано, что в 1985 году в доме произведен капитальный ремонт 1 и 2 этажа. Однако в разделах, посвященных описанию конкретных конструкционных элементов здания – и стен, и фундамента, и окон, и коммуникаций, есть одна и та же фраза – «сведения о проведении капитального ремонта отсутствуют». Отсутствуют данные, что дом надстраивался в 1957 году, о полной замене инженерных систем дома, о полах, пролетах, части перекрытий. А их менялив 1985 году. Доходит до абсурда – в заключении написано, что все окна в доме деревянные, гнилые и пораженные жучком, хотя на самом деле две трети их – пластиковые. Написано, что у нас нет центрального теплоснабжения. Все это действительно так было до 1985 года, когда был проведен капремонт дома, заменены все инженерные коммуникации. Мы думаем, что эти «эксперты» просто взяли результаты обследования дома за 1983 год, перед капремонтом.

«Нас неправильно поняли»

Интересно, что многие квартиры в доме куплены в ипотеку, и при оформлении кредита банки выдавали свое заключение о состоянии здания.

- В прошлом году я оформлял кредит, и банк оценил степень износа в 32%,- рассказал жилец квартиры №5 Александр Николаев.

Глава администрации района заверила жильцов, что выселять их никто даже не собирался, и чиновников просто неправильно поняли.

- Опасения жильцов безосновательно накалены, - уверила Елена Бондаренко. - Выводы, которые заложены в данном заключении, они не говорят о том, что дом однозначно должен быть признан аварийным, снесен и расселен. Но мы обязаны рассмотреть данное заявление и с учетом мнения собственников помещения вынести обоснованное решение. По оценке специалистов администрации, оснований для признания дома аварийным нет, но требуется проведение капитального ремонта. Мы рекомендуем перенести его на более ранний срок, в укреплении нуждается фасад и фундамент.

«Поскорее оформим землю»

В результате комиссии не оставалось ничего иного, как признать дом на Самарской 192-194 не аварийным. Однако чиновники не исключают, что вопрос об аварийности дома может встать снова – право подать такое заявление по-прежнему остается у каждого собственника. Поэтому жильцы собираются сделать все возможное, чтобы этого не произошло.

- Завтра же берем адвоката и начинаем процесс приватизации земли под нашим домом, - говорит жительница дома Юлия Быкова. - Как собственники, мы имеем на это право. А то сейчас наш дом даже на кадастровой карте не указан, застройщику, который строит рядом с нами, в аренду предоставлен участок земли, на котором наш дом вообще не отмечен. Кроме того, последнюю муниципальную квартиру в доме жильцы тоже обязательно приватизируют.

КОМПЕТЕНТНО

Виктор Часовских

Руководитель комитета по строительству, ЖКХ и местному самоуправлению Общественной палаты Самарской области

- Департаменту управления имуществом нужно подумать, кто и как составлял это техническое заключение и поставить вопрос о компетентности таких специалистов и такой организации в целом. Вопрос износа коммуникаций жильцы дома в состоянии решить самостоятельно – открыть для дома спецсчет и перечислять туда взносы на капремонт. В целом же дом крепкий, признавать его аварийным нет никакой необходимости. В Самаре, и в Ленинском районе в частности, есть гораздо более ветхие дома, действительно нуждающиеся в расселении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/780390" frameborder="0"></iframe> Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко рассказала, какая судьба ждёт дом на Самарской 192.Ольга НОВИКОВА

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