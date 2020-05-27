"К нам не относятся как к прокаженным": самарчанка, выбравшаяся из плена Индии, показала, как живет в обсерваторе

Месяцы в закрытом из-за карантина штате Гуджарат, в адской жаре, без еды и даже возможности ее купить (продуктовые магазины там были закрыты) для 33 летней самарчанки Марии Рыпинской наконец закончились. 24 мая долгожданный вывозной рейс из Индии доставил ее в Уфу и уже оттуда в родную Самарскую область.

Корреспондент "КП-Самара" пообщалась с индийской пленницей в прямом эфире в Instagram и узнала подробности ее возвращения.

- Я одна из Индии прилетела. Меня поселили в гостинице при аэропорте, дали сухпоек - воду, сок, сэндвич, ланч-бокс с пюре и курицей, - рассказывает Мария. - Часов в десять вечера меня повезли в Самарскую область.

Сначала Марию хотели поселить вместе с другой туристкойФото: из личного архива

Чужие стены, чужие люди

В родной регион девушка приехала в 4 утра 25 мая, но до дома не добралась, и не сможет в ближайшие две недели. Марию сразу отправили на карантин в тольяттинский санаторий "Радуга".

- Я до этого ни разу в Тольятти не была, вот поживу теперь здесь, - смеется Мария.

Только это улыбка с ноткой грусти. Ощущения, что она вернулась домой у девушки еще нет.

kpsamara Как проходит карантин в обсерваторе у Марии Рыпинская

- Пока снова чужие стены, чужие люди. С друзьями и родными общаюсь только по телефону. Ничего передать мне нельзя, с трудом только предметы личной гигиены приняли. Фактически у меня только вид за окном поменялся, - рассказывает туристка.

Полюбоваться на самарскую природу она может только из окна. По правилам обсерватора, его жильцам во время карантина нельзя выходить даже на балкон, не то чтобы гулять по территории.

Мария показала свою комнату. Живет она в ней одна. Хотя изначально, девушку хотели поселить с еще одной путешественницей, которая вернулась из Нью-Йорка.

- Я была категорически против. Почему, если я могу жить с чужим человеком здесь, я не могу изолироваться у себя дома. Изоляция, так изоляция.

По словам Марии, санитарные нормы в обсерваторе соблюдаются идеально. Уборка комнат каждое утро с дезинфицирующими средствами, все сотрудники от уборщиц и электриков до медперсонала ходят в спецкостюмах, масках и перчатках.

- Только вот одежду мою не дезинфицировали. Я знаю от моих подруг, которые раньше из Индии уезжали, что их вещи забирали. Самой постирать здесь тоже не просто, из комнаты, понятно не выйти, прачечной вроде нет. Можно наверное таз попросить и порошок, - рассказывает про свои условия Мария Рыпинская.

Нехитрый перекусФото: Личный архив

Еда, как в детском лагере

Главное для Марии сейчас, что ей не приходится больше думать, где найти еду. В Последние недели в Индии с этим были проблемы, так как в городе Ахмадобад, где застряла самарчанка временно закрыли продуктовые магазины. Своими запасми еды с Марией делились местные жители.

- После Индии все кажется вкусным. Хотя еда здесь, конечно, как в детском лагере. На завтрак каша, пакет растворимого кофе, кипяток. яйцо, хлеб. На обед дают суп в банке, второе: картошку, курицу, сок. чай и кипяток. Все завернуто в пакеты. Но приносят еду прям в номер. В других городах, моим знакомым в обсерваторах еду оставляли под дверью. У нас же в этом плане нормально, и приносят еду, и убираются, и общаются. К нам не относятся, как к прокаженным, - говорит Мария Рыпинская.

Попить чай по желанию девушка в обсерваторе не может. Кипяток приносят только на завтрак обед или ужин, а чайника в комнате нет.

Условно зараженная

За состоянием здоровья постояльцев обсерватора следят. Каждый день проверяют температуру. Тест на коронавирус в обсерваторе не делают при любых симптомах ОРВИ, исследование должны будут провести, а возможно и сразу отправят в инфекционную больницу.

- Мне сказали, что здесь не лечат. Если у меня где-то что-то заболит, в любом месте, то поеду я в инфекционную больницу, и только туда. Я приехала из-за границы и считаюсь условно зараженной, - объясняет Мария.

Вид из окна немного тоскливыйФото: Личный архив

- По словам девушки, в Индии она не общалась ни с кем у кого бы был подтвержден коронавирус, да и вообще мало общалась с людьми, поэтому уверена, что ее обсервация пройдет спокойно и через две недели сможет вернуться домой в Самару.

Первое чем займется Мария Рыпинская после возвращения, заберет у друзей свою собаку, которую оставляла на время поездки. Кстати, в дальнейшем от путешествий она отказываться не собирается, и как только откроют границы начнет планировать очередную поездку.

- Это как любовь. Вы же пережили расставание? И снова готовы влюбляться. В путешествиях много может случиться. Пережили, погрустили и дальше пошли, - говорит Мария. - Главное быть готовым ко всему и в первую очередь рассчитывать на свои силы. Не опускать руки в сложных ситуациях, а помощь придет откуда не ожидаешь.

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