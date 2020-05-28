«Она не верила в коронавирус»: в Самаре умерла учительница русского и литературы, попавшая в больницу с Covid-19

Человек другой эпохи

— Это человек той эпохи, где нравственность, духовность, воспитанность и образованность были в цене! — так описывает 72-летнюю Людмилу Маркина из Кинеля руководитель местной литературной студии «Созвучие» Марина Терехова.

К сожалению, повод для разговоров о своей знакомой у Марины ужасный. 27 мая Людмила Федоровна скончалась в самаркой больнице Середавина. Она попала туда около трех недель назад — с подозрением на коронавирус.

— Она была очень активным человеком. Очень ее жалко, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» Терехова. — Людмила Федоровна две недели была без сознания, потом ей стало лучше, но за сутки все обострилось. Итог печальный.

Людмилу многие знали и любили. В студии «Созвучие» она часто посещала литературные семинары, выступала на них.

— После ухода на пенсию она путешествовала, была постоянным читателем библиотеки. Незадолго до болезни звонила и спрашивала, когда же откроют библиотеку, когда же будет семинар, — продолжает наша собеседница. — Не верила в коронавирус, нарушала самоизоляцию, к сожалению...

В школе не забывают

Женщина часто выступала на литературных семинарахФото: соцсети

Маркина приехала в Россию в начале двухтысячных — из Ташкента. Там она работала учителем. Продолжила эту деятельность она и на новом месте — сначала в техникуме в Самаре, а потом в школе № 11 в Кинеле. Преподавала русский язык и литературу.

— В нашей школе она проработала три года, в 2016-м ушла на пенсию. Дети ее уважали. Ученики показывали высокие результаты. В 2015 году у нее стобалльник был по русскому языку, — говорит Надежда Мордвинова, бывшая коллега умершей.

Экс-педагог жила в бывшем железнодорожном общежитии, которое сейчас закрыто на карантин. Там произошла вспышка Covid-19, болезнь туда завезла женщина-проводник, инфицированны оказались как минимум 10 человек. Возможно, именно тогда Людмила Федоровна и подхватила смертельный недуг.

— Заболела она где-то три недели назад. Я ей позвонила, а трубку взяли врачи в Середавина, сказали — «Она под ИВЛ», — вспоминает Мордвинова. — Я узнала номер ее снохи, та подтвердила, что Людмила в тяжелом состоянии. В реанимации.

Через две недели Надежда снова позвонила близким подруги. Прогноз казался радужным:

— Сноха сообщила, что ей легче. Под кислородной маской. На протяжении той недели не звонила, не дергала, а вчера набрала — сказали, что умерла. Здесь не только эта инфекция, у нее и другие болезни были.

У Людмилы Маркиной остались сын, сноха и внуки. Сейчас в школе № 11 собирают средства на помощь семье. Все, кто желает помочь, могут перевести деньги по телефону 89277192046 (Людмила А., учитель истории).

Добавим, что в официальную статистику смертей от коронавируса Маркину пока не внесли. Последний подтвержденный случай — кончина 31-летней женщины. Всего от Covid-19 в Самарской области скончались 19 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жертвой коронавируса в Самарской области стала 31-летняя девушка

Она страдала сопутствующим заболеванием (подробности)

В Сызрани выявлена вспышка заболевания коронавирусом

За сутки там выявили 26 человек, которые ранее контактировали с заболевшими (подробности)