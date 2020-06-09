Не лучше Михаила Ефремова. Пять пьяных водителей, которые нас удивили

Михаил Ефремов снова в центре внимания. Известный актер, который в марте 2018 года будучи в нетрезвом виде обматерил публику в самарском театре оперы и балета, снова перебрал с алкоголем и устроил смертельное ДТП в центре Москвы. В связи с этим журналисты «КП-Самара» решили вспомнить местных пьяных водителей, которые нас неприятно удивили в свое время.

Бывший КВНщик, погубивший четверых рабочих

Трагедия, которую спровоцировал бывший участник команды КВН «Сок», самая давняя в нашей подборке. В ночь на 11 июля 2008 года Сергей Ларюшин несся на своей новенькой «Тойоте» по Волжскому проспекту и влетел в бригаду сотрудников водоканала, работавших напротив ресторана «Фон Вакано». Три человека погибли на месте, четвертый в больнице. Еще двое получили серьезные травмы.

Как установили милиционеры, Сергей был в состоянии сильного алкогольного опьянения. На суде он заявлял, что ничего не помнит, хотел избежать ответственности. Но в итоге ему назначили шесть лет колонии-поселения. Также его обязали выплатить по 300 тысяч рублей семьям погибших и по 100 тысяч родственникам пострадавших. Насколько известно, сейчас мужчина уже находится на свободе.

Евгений Башкиров и его извинения

Бывший полузащитник «Крыльев Советов», к счастью, оказался не самым опасным пьяным водителем. В октябре 2018 года он выпил с друзьями, а потом решил покататься по городу на авто каршеринговой системы. Возле ресторана на Коммунистической Евгений Башкиров попался «Ночному патрулю».

Евгений Башкиров, к счастью, обошелся без ДТПФото: соцсети

Справедливости ради активисты отметили, что футболист вел себя достойно. Со всем согласился, в драку не лез. Тем не менее мировой суд в Санкт-Петербурге лишил игрока водительского удостоверения на полтора года и назначил штраф в 30 тысяч рублей. Сам же Башкиров извинился перед болельщиками «Крыльев», купив им билеты на игру с «Зенитом».

Сейчас, кстати, Евгений не может снова сдать на права. Из-за ситуации с коронавирусом он застрял в Польше, где выступает за «Заглембе», а экзамены необходимо пройти в Северной столице России.

Страшное ДТП с участием пьяного полицейского

Ужасная авария на Волжском шоссе в Самаре произошла в ночь с 6 на 7 декабря 2019 года. «Тойота Камри» на огромной скорости слетела в кювет, протаранила столб и дерево. В ДТП погибла 24-летняя Юлия Мартышина, находившаяся на одном из пассажирских мест.

Пьяный полицейский погубил в ДТП свою знакомуюФото: ГУ МВД России по Самарской области

Управлял иномаркой 29-летний участковый из отдела полиции № 8. Сколько он выпил до того, как сесть за руль, точно неизвестно, но то, что злоупотреблял — сомнению не подлежит. Вместе с еще одним пассажиром — тоже сотрудником МВД — водитель отделался лишь травмами.

Лихача с позором уволили из органов внутренних дел. Как оказалось, он входил в ОПГ, занимавшуюся оформлением фиктивных ДТП. Все ее участники недавно получили серьезные сроки.

Устроил ДТП и представлялся сотрудником Росгвардии

Вечером 26 октября 2019 года на перекрестке улицы Промышленности и проезда 9 Мая таксист на своем «Ниссане» стоял на остановке без пассажиров, когда в него на полном ходу врезалась красная «Киа». Управлял ей, как вы уже успели догадаться, пьяный водитель.

Алкогольное опьянение мужчины было настолько очевидно, что выбраться из машины ему помогали свидетели ДТП. Они же вызвали скорую, ГИБДД и «Ночной патруль». Последних пригласили, потому что виновник аварии на всю округу кричал, что он из полиции и не понесет никакой ответственности.

Виновника этой аварии уволили из Росгвардии за день до ДТПФото: соцсети

— Когда наши активисты приехали туда, он представился им сотрудником Росгвардии, — рассказывал «Комсомолке» руководитель общественной организации Виталий Смардаков.

Вскоре выяснилось, что автолюбитель немного слукавил. Со службы его уволили буквально за день до происшествия.

Массовое ДТП с участием черного Range Rover

11 октября 2016 года на улице Ново-Садовой произошла крупнейшая авария. В ней пострадали сразу 11 автомобилей. ДТП попало на видео — устроил его водитель черного внедорожника Range Rover.

Спустя какое-то время после произошедшего, когда люди уже начинали бояться, полицейские озвучили, что водитель дорогой иномарки был пьян. На него составили протокол за вождение в нетрезвом виде, оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав.

Удивительно, но серьезных жертв удалось избежать. Из всех пассажиров и водителей только у одной женщины был сломана стопа.

Конечно, в Самарской области были и другие случаи, когда пьяные водители устраивали ДТП не лучше, чем Михаил Ефремов. Напоминаем, что за это предусмотрена серьезная ответственность. Так, актера теперь могут отправить за решетку на срок до 12 лет. Не рискуйте — позаботьтесь о себе и окружающих!

ДТП в Постниковом овраге 11 октября.

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