Коронавирус в Тольятти, последние новости на 29 мая 2020 года: "нулевой пациент", спасение больного и штраф за фейк

По состоянию на утро 29 мая в Тольятти зарегистрировано 482 больных коронавирусом. Региональный Роспотребнадзор не сообщает, сколько именно человек в городе заболело за сутки, однако 94,3% из числа новых инфицированных в регионе - это жители городов.

Не обошла "зараза" и сотрудников "АвтоВАЗа": COVID-19 подтвержден у 16 человек, при этом 16 работников завода сейчас находятся на карантине: 14 из них в Тольятти, двое - в Москве.

Напомним, "нулевой пациент", как ранее сообщала глава регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова в марте этого года прибыл как раз в Тольятти. 22-летний парень побывал в Испании, потом вернулся домой, ходил в гости, на работу, и в итоге заразил 4 человек. Это были первые подтвержденные случаи заболевания COVID-19.

Как только стало известно о распространении коронавируса в городе, поползли слухи. Жительница Тольятти, услышав в парикмахерской, что "зараза" уже сгубила ребенка, поделилась этой информацией в соцсетях. Сведения оказались неправдой, и ее оштрафовали на 15 тысяч рублей за распространение фейковой информации.

Это решение суда она попыталась оспорить в Самарском областном суде, но жалобу направила туда в электронном виде, и судьи посчитали это нарушением действующего законодательства. Ее жалобу рассматривать не стали, а облМВД тут же сообщило, что приговор в отношении матери двоих детей из Тольятти вступил в законную силу.

Между тем, сегодня в Тольятти врачи буквально вытащили с того света пациента с двусторонней пневмонией. Пациенту 54 года, врачи стабилизировали его состояние и уже готовили мужчину к выписке, как вдруг у него случился инфаркт.

Врачи надели рентгензащитный костюм, две пары перчаток и в облачении, которое весит более 10 кг, провели операцию, которая спасла пациента. Мужчина уже пришел в себя, его состояние оценивается как удовлетворительное.

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