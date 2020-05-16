«Я просто ее воспитывала»: у матери в Самарской области хотят отобрать дочь, которую она избивала до синяков

На судебном заседании по делу двойняшек из Александровки 15 мая плакали почти все: волонтеры, представитель детского дома, где сейчас живут малыши, даже судья подозрительно часто терла глаза. Но только не мать, которая на скамье подсудимых оказалась за истязание собственных детей – по ее словам, дочь была слишком похожа на своего отца, этим и «заслужила» нелюбовь.

На судебное разбирательство по делу Надежды М. посторонних не пускают, но волонтерам, стараниями которых в 2018 году фактически были спасены два ребенка, присутствовать разрешают. Марина Федотова – как раз одна из тех, кому судьба чужих детей оказалась не безразлична, она рассказала корреспондентам «КП-Самара», какую версию изложила суду сегодня горе-мать.

«Била лишь по попе. Честно»

Ангелина и Миша родились в один день, вот только девочка почему-то сразу впала в немилость: мальчика кормили, он получал свою долю ласки, а его сестра – только тумаки и крики. Надежда М. сегодня рассказала суду, что дочь была слишком похожа на своего отца, с которым они разошлись, а потому в семье ее «вознелюбили».

Но обвинения в истязании малышки она считает чрезмерными: да, воспитывала ее, била по попе пару раз в неделю, чтобы в тишине побыть, но не более того. Откуда у дочери оскольчатый перелом, припомнить Надежда не смогла, ссадины и синяки объясняла ее неаккуратностью, крайнюю степень истощения – проблемами с пищеварением.

В процессе огласили показания прабабушки детей, которая, в отличие от Надежды, четко помнила: ребенка постоянно лупили и отбирали у девочки еду. Даже корку хлеба, которую она, прабабушка, сунула Ангелине, пока никто не видел, у малышки забрали.

Девочка попала в больницу в 2018 году в тяжелом состоянии. Фото: предоставлено волонтерами

Ждали, пока заживут синяки?

Правда о жестоком обращении с девочкой «всплыла» в конце июля 2018 года, когда она попала в больницу. Волонтеры опубликовали в соцсетях пост о худенькой малышке с выбитыми передними зубами, которая испуганно сжимается и прикрывает голову руками при виде собственной бабушки.

Оказывается, к врачам девочка должна была попасть гораздо раньше, но мать по каким-то причинам не отвезла ее в больницу.

- У нас есть ответ прокуратуры, в котором говорится: 11 июля домой к Надежде приходили сотрудники центра «Семья», туда же вызвали медиков, которые сказали матери, что девочке нужна помощь врачей и в больницу надо ехать как можно скорее, - рассказала корреспондентам «КП-Самара» Марина Федотова. – Однако туда ее привезли лишь 27 июля. Почему? Может быть, ждали, пока какие-то травмы ее заживут?

Зачем ей дети?

На что бы ни надеялась Надежда, обследование медиков и экспертов установило множество травм, которые ребенок сам получить просто не мог.

- Сегодня представитель детского дома рассказала, что Ангелине лучше, она растет и развивается, но у нее все равно множество достаточно тяжелых диагнозов, их оглашение заняло, наверное, минуты полторы. Когда она описывала, в каком состоянии была малышка, мы все заплакали. Все, кроме Надежды, - вспоминает волонтер.

Подсудимая пыталась уверить суд, что после работы с психологами полюбила своих детей, даже Ангелину, и готова забрать и сына, и дочь домой. Раньше, мол, проблемы с деньгами были, отсюда и нервы, и такое отношение к малышам, а теперь она в детском саду работает, получает целых 12 тысяч.

Бабушка (слева) и мама малышки на суд часто ходят вместе. Фото: предоставлено волонтерами

«Детям не деньги нужны, а любовь», - ответила ей на это сотрудница детского дома.

Вопрос о том, останутся ли дети там, где они сейчас, или вернутся в семью, пока остается открытым, ведь девочке требуется серьезное лечение – готова ли к этому ее мать?

Кроме того, пока не ясно, какое наказание понесет надежда. Ей вменяют неисполнение обязанностей по воспитанию детей, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и истязание несовершеннолетнего. Закон предусматривает разные меры наказания, в том числе лишение свободы на срок до 7 лет.

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