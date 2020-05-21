"Окаменела от страха, когда поняла, что шутки кончились": в Самарской области огласят приговор матери-извергу

Сегодня в Ставропольском районе прошли судебные прения по громкому делу Надежды М. - женщину обвиняют в истязании собственной дочери.

- Гособвинитель сообщил, что ее вину можно считать полностью доказанной и просил назначить ей 6 лет реального лишения свободы, - рассказала корреспондентам "КП-Самара" Марина Федотова - вместе с другими волонтерами она фактически спасла жизнь детям, которые страдали от горе-мамаши годами.

Напомним, у Надежды М. было двое детей: двойняшки Ангелина и Миша не купались в маминой ласке, но к мальчику хотя бы неплохо относились, а девочку, как позже расскажут свидетели, регулярно били и отбирали у нее еду.

В итоге в 2018 году Ангелина попала в больницу в крайнем истощении, с выбитыми передними зубками и многочисленными травмами. При виде родной бабушки малышка сжималась в комочек и прикрывала голову руками. Столь необычным поведением ребенка заинтересовались соседки по палате - мамочки и волонтеры подняли шум, после многочисленных проверок Ангелину и Мишу забрали в детдом, а на их маму возбудили уголовное дело.

Такой малышка попала в больницу в 2018 году. Фото: предоставлено волонтерами

Надежде М. вменяется неисполнение обязанностей по воспитанию детей, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и истязание малолетней дочери. Свою вину на предыдущих заседаниях она признала частично: да, дочь недолюбливала, потому что та была похожа на своего отца, который их бросил, но над ней не издевались - так, несколько раз била по попе, а остальные травмы она получила, потому что была неуклюжей и постоянно падала.

- Адвокат Надежды сегодня в суде еще раз повторил: да, мать иногда поднимала руку на дочь, не исполняла свои родительские обязанности, так как надо, но ребенок сам падал, вина матери полностью не доказана, травмы наносила девочке не она, а бабушка, - пересказали речь адвоката волонтеры, которые присутствовали сегодня на процессе.

Сторона защиты считает, что наказание, которое запросило гособвинение, - слишком суровое, на самом деле можно ограничиться условным сроком и установить за матерью надзор.

Мать и бабушка детей перекладывают ответственность друг на друга. Фото: предоставлено волонтерами

- Когда прокурор озвучил срок, Надежда прямо вся окаменела - поняла, что шутки кончились, она, видимо, не думала, что все это настолько серьезно, - рассказывают волонтеры. - Судье она сказала, что все осознала и хочет сохранить семью.

По итогам процесса решаться будет не только судьба подсудимой, но и ее детей, сейчас брат с сестрой находятся в детдоме, но мать просит вернуть их в семью.

С последним словом Надежда М. выступит 29 мая, возможно, в этот же день ей огласят приговор.

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