"Спринтером уже не стать": Врач из Тольятти рассказал, что происходит с легкими бессимптомных больных коронавирусом

Главный врач тольяттинской больницы №5 рассказал о том, как в автограде работают с больными коронавирусом. Он объяснил, что думает о второй волне коронавируса и о том, может ли она произойти осенью или зимой. Заслуженный врач РФ Николай Ренц отметил, что в течение нескольких месяцев должна проявиться иммунная прослойка и легкость передачи будет не такой, как сейчас.

А вот сейчас врачам приходится работать чуть ли не 24 на 7, чтобы победить пандемию и разобраться со всеми проблемами, которые возникают из-за коронавируса. Как этим занимаются в Тольятти, Николай Ренц рассказал подробнее.

"Роды принимали прямо в коронавирусной палате"

Сегодня любую медицинскую помощь больным с коронавирусом оказывают прямо в том лечебном учреждении, где сейчас наблюдают за больным. Например, в Тольяттипринимали роды у женщины с коронавирусом и делали операцию пациенту с инфарктом.

- У нас были женщины со сроком беременности 17 недель и 28 недель, была женщина, которая родила здорового ребенка. Лечим стандартно, подбираем препараты, чтобы не навредить, рассчитываем дозы. Пока у нас нет данных о том, что коронавирус как-то может повлиять на состояние плода и на уродства у ребенка будущего. Опасно заражение на 1-2 месяце, потому что вирус может через плаценту проникнуть ребенку, - отметил Николай Ренц.

"Легкие восстанавливаются долго. Уже не побежишь"

Николай Ренц рассказал, через какое время происходит восстановление легких у тех, кто переболел коронавирусом.

- Как правило поражение легких при коронавирусе двустороннее, фактически у всех мы это видим. Бывает, что поступают с односторонней пневмонией, а потом заболевание происходит в двухстороннее состояние. Она имеет свои последствия, более сильные, чем бактериальная пневмония. Легкие становятся более слабыми. У бессимптомных пациентов уже тоже есть изменения в легких, фиброз легочной ткани, когда вместо нее развивается ткань соединительная. Это может приводить к тяжелым заболеваниям, например хронической обструктивной болезни легких - это очень тяжелое и неизлечимое заболевание.

Исходя из того, что мы видим, как развивается картина, я могу предположить, что восстановление не будет быстрым. Изменения в легких есть у всех, и пробежать какую-то дистанцию будет гораздо сложнее. И не думайте, что я драматизирую ситуацию, так оно и есть, - объяснил врач.

"Пневмоний стало больше, и иногда коронавирус найти невозможно"

- Еще в марте и начале апреля мы видели, что несмотря на коронавирус количество пневмоний было меньше, чем в прошло году за тот же период. А вот теперь количество пневмоний стало гораздо выше. Мы подаем экстренное извещение на каждый такой диагноз и уже потом определяем природу болезни, посылаем на анализ на бактерии, вирус гриппа, коронавирус, - рассказывает врач.

По его словам, достоверность ПЦР-диагностики достаточно высокая, но все зависит от того, насколько качественно взятие мазка и сколько прошло от момента начала инфекции.

- На поздней стадии вирус уходит глубоко и его сложно определить. Мы уже видели много примеров, когда не находили при жизни в мазках и в мокроте коронавирус, но посмертное исследование тканей подтверждало диагноз. При этом есть коронавирусная пневомния, которая имеет отрицательный вирусологический анализ, - считает Николай Ренц.

В финале главврач попросил посидеть дома или надеть маски:

- Мы очень устали, помогите нам, - обратился он к горожанам.

Николай Ренц: о последствиях коронавируса для больных и второй волне.Предыдущий выпуск на канале, а это продолжение с ответами на наиболее частые вопросы населения по теме коронавируса.

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