2020-05-27T16:44:30+03:00
Общество

Главврач из Тольятти рассказал, какой будет вторая волна коронавируса

Николай Ренц поделился своими наблюдениями и рассказал, как может развиваться ситуация с коронавирусом дальше
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Тольяттинский врач считает, что вторая волна коронавируса возможнаТольяттинский врач считает, что вторая волна коронавируса возможнаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Заслуженный врач и руководитель тольяттинской больницы №5 Николай Ренц поделился своими прогнозами касательно развития ситуации с коронавирусом в регионе и в стране. По его словам, вторая волна в осенне-зимний период может наступить, но будет она менее драматичной, чем нынешняя.

- Я не хочу никого пугать, но вирус никуда не денется скорее всего. Однако вторая волна должна быть менее драматичной, ведь появится иммунная прослойка, он будет больше, чем сейчас, и вирусу будет труднее распространяться между людьми, - отмечает Николай Ренц.

Все думают, что вирус разрушит высокая температура. Конечно, он будет погибать на открытых поверхностях, но это только в том случае, если запасы не будут пополняться теми, кто является бессимптомными носителями вируса, подчеркивает врач.

- Каким-то образом вирус должен будет вновь к нам попасть: привезут ли его откуда-то, или новый штамм разовьется. Если распространение прекратится и число больных снизится, просто так он во второй раз не появится, - уверяет Николай Ренц.

Напомним, что ранее Николай Ренц рассказывал, как чувствуют себя пациенты с коронавирусом и почему даже у бессимптомных носителей находят такие сильные разрушения в легких. А позже он поделился оценкой, сколько людей болеют коронавирусом и не знают об этом.

Николай Ренц: о последствиях коронавируса для больных и второй волне.Предыдущий выпуск на канале, а это продолжение с ответами на наиболее частые вопросы населения по теме коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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