«Неужели снова маньяк?»: жителей Тольятти держит в страхе извращенец, нападающий на девочек в лифтах

3 сентября

Жители Тольятти с опаской говорят о появлении в городе очередного маньяка. Неизвестный мужчина совершил уже несколько нападений на девушек. Схема всегда одна — забегал за жертвами в лифт и домогался до них. По факту развратных действий возбуждено уголовное дело, преступника ищут правоохранители.

В списке потерпевших сегодня как минимум три человека. Первый эпизод датирован еще прошлым годом. 3 сентября 2019-го подозрительный тип засветился в подъезде № 6 дома № 8 на бульваре Космонавтов в Автограде.

В сентябре злодей напал на школьниц

— В лифте он совершил развратные действия в отношении двух несовершеннолетних девушек. В связи с этим следственным отделом Автозаводского района возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 135 УК РФ, — сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Жертвы напуганы

С места происшествия изъяли видеозапись, на которой запечатлен подозреваемый. Правда, помочь поймать его это не помогло. Следователи обратились к общественности, но и люди не узнали злодея.

А совсем недавно, 27 мая, извращенец снова напомнил о себе. И опять на бульваре Космонавтов. В этот раз он заглянул в подъезд дома № 3 «б».

— Как и в первом, так и во втором случае он действовал одинаково. Тогда пострадали две школьницы, теперь девушка взрослая. Он забегал за ними в лифт, снимал штаны и заставлял смотреть, как занимается самоудовлетворением, — рассказали «КП-Самара» местные жители, знакомые с ситуацией. — Этого человека нужно лечить. С ним явно что-то не в порядке, он может быть опасен. Его жертвы очень напуганы. Неужели у нас снова маньяк?

Нужна помощь очевидцев!

И снова парень попал на камеры. Даже более отчетливо, нежели в сентябре. Опознать его по лицу мешают разве что солнцезащитные очки. Силовики распространили ориентировку в социальных сетях, но и сейчас никто не признал развратника.

Все известные нападения парня совершены в лифтах

Между тем сотрудники Следственного комитета предлагают человеку, который запечатлен на видео, сдаться. Если он добровольно придет к ним с повинной, то это, в соответствии законом, расценят как смягчающее обстоятельство. А наказание ему грозит весьма серьезное — от 5 до 12 лет лишения свободы.

Впрочем, пока злоумышленник не спешит раскаиваться. По-прежнему требуется помощь его знакомых и очевидцев. Всех, кто что-либо знает о незнакомце, просят обращаться по телефонам: 8-842-28-37-60, 8-842-28-14-98, 8-937-665-81-67, 8-987-985-68-13. Расследование продолжается. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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