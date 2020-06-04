Людей на окраины, дома под снос? Объясняем ситуацию с аварийным жильем в центре Самары

На десятках домов в Самаре появились объявления о признании их аварийными и предстоящем сносе. Эти таблички вызвали немалое волнение среди жителей – кто-то обрадовался долгожданному переезду из полуразвалившегося барака в новый дом, но некоторых, наоборот, обеспокоила перспектива отправиться из вполне крепкого дома в центре города на его окраины. А тревогу градозащитников вызвали «аварийные» таблички, появившиеся на некоторых домах, представляющих историческую ценность и включенных в список объектов культурного наследия. Так, например, такие объявления увидели жители Дом Челышева на ул. Фрунзе, 56, дома Забродиных на ул.Ленинской 103, дома Башкирова на пересечении ул. Водников и ул. Крупской – всего 15 объектов.

Расселение по плану

В департаменте градостроительства Самары заявили – дескать, ничего страшного, идет обычная планомерная работа по переселению горожан из аварийного жилья. С 2009 года городским властям удалось расселить из ветхих домов большинство жителей зданий, признанных аварийными до 1 января 2012 года. Сейчас очередь дошла до тех, чей дом был признан ветхим в период с 1 января 2012-го до начала 2017 года. Причем происходит это в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

- В эту программу вошли 579 домов общей площадью 170 тысяч квадратных метров. В этом году мы планируем расселить 75 домов, на новые квартиры переедут 348 семей, - пояснил замруководителя департамента градостроительства по жилищным вопросам Виктор Федоренчик. – Средства в бюджете на эти цели есть в достаточном объеме, поэтому мы надеемся, что может быть даже получится увеличить это число и расселить до конца года около 400 семей.

Таблички на домах двух видов.

- Во-первых, мы уведомили жителей аварийных домов, что в связи с изменениями в жилищном кодексе они имеют право на жилье в маневренном фонде. Такие объявления мы разместили более чем на 900 домах. Второй вид табличек появился на аварийных домах, которые стали участниками программы переселения, в том числе мы уведомили людей о том, что их новый дом расположен в черте Самары. На некоторых домах могли появиться обе таблички сразу, это нормально, - объяснил Виктор Федоренчик.

Судьба зависит от статуса

Безусловно то, что люди передут из аварийных квартир в новые дома – это хорошо. Однако тревогу градозащитников вполне резонно вызвал вопрос – а что же дальше будет с расселенными домами? Член ВООПИиК и идеолог фестиваля сохранения исторической среды «Том Сойер Фест» Андрей Кочетков заметил, что многие их них находятся в Самарском и Ленинском районах, в границах исторического поселения, немалая часть включена в список объектов культурного наследия или ценных градоформирующих объектов. Как они вообще могли оказаться в списке зданий «под снос»?

Советник губернатора по градостроительной политике архитектор Виталий Стадников объяснил – все дело в том, что список аварийных домов появился раньше, чем были утверждены границы исторического поселения

- Я занимался разработкой проекта исторического поселения в 2018-2019 гг., и именно в этот момент в городе возник четко понимаемый список объектов культурного наследия и ценных градоформирующих зданий. А программа переселения появилась гораздо раньше, естественно, они в ней не были отражены, поэтому сейчас мы имеем такое противоречие, - объяснил Виталий Стадников. - Безусловно, необходимо связать эти две программы – сохранения исторической среды и переселения из аварийных домов. Я предложил сделать это через проектный офис исторического поселения – это коллегиальный орган, сформированный при правительстве Самарской области. Это позволит решить вопрос с ценными градоформирующими объектами и объектами культурного наследия. Но в этот список вошли не все аварийные дома.

Руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов объяснил, какая судьба ждет расселяемые аварийные дома. Оказывается, все зависит от статуса здания.

- Судьба этих домов определена действующим законодательством об охране объектов культурного наследия,- подчеркнул Сергей Шанов. - Если дом входит в число ОКН, но комиссией признан аварийным, то его жителей расселят, нои получат новые квартиры. А само здание будет реставрировано и в дальнейшем приспособлено под современное использование. Ни о каком сносе и речи быть не может, эти слухи – полная чушь. А вот если дом не входит в перечень ОКН, а его состояние признано аварийным, его действительно снесут.

Подробнее о расселении из аварийного жилья слушайте в записи программы «Городская среда» на kp.ru. Смотрите видеотрансляцию эфира в группе «КП»-Самара» в ВКонтакте.

Массовое расселение в исторической части Самары. Благо для жителей ветхих домов или угроза облику города? Разбираемся в цене квадратных метров, адресах и что делать, если вы не согласны с экспертизой 00:00 00:00

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