В Самаре больницу имени Пирогова закрыли на карантин из-за врача с коронавирусом

В Самаре на двухнедельный карантин из-за коронавируса закрыли больницу имени Пирогова. Инфекцию подхватил местный врач. Он уже некоторое время находился на больничном с признаками ОРВИ. Результаты анализов оказались положительными. Сейчас врача госпитализировали в специализированную больницу.

- Необходимые анализы взяли у всех медиков и пациентов, которые могли бы с ними контактировать, - отметили в минздраве Самарской области. - Сейчас в больницу имени Середавина поместили 21 человека, у них подозревают коронавирусную инфекцию.

Роспотребнадзор сейчас будет проводить эпидемиологическое расследование. Тем временем первый корпус больницы им. Пирогова перевели в режим работы обсерватора. Это значит, что все пациенты и врачи останутся там в течение двух недель, их уже обеспечили горячим питанием, врачей разместили в кабинетах и палатах - по возможности.

Все другие отделения больницы - не в первом корпусе - продолжают работу.

Это не первая больница в Самарской области, где найдены больные коронавирусом.

Напомним, недавно завершился карантин в больнице №4. Здесь лежали пациенты с пневмониями, и в итоге коронавирус нашли у нескольких из них и у врачей.

В Тольятти же заболели более 20 пациентов и медиков психоневрологического диспансера.

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