2020-05-04T18:56:09+03:00
Общество

В Самаре больницу имени Пирогова закрыли на карантин из-за врача с коронавирусом

Сейчас "подозрительные анализы" еще у 21 человека из лечебного учреждения, их госпитализировали в областную больницу
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Пациентов и медиков из Пироговки госпитализировали в больницу им. СередавинаПациентов и медиков из Пироговки госпитализировали в больницу им. СередавинаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре на двухнедельный карантин из-за коронавируса закрыли больницу имени Пирогова. Инфекцию подхватил местный врач. Он уже некоторое время находился на больничном с признаками ОРВИ. Результаты анализов оказались положительными. Сейчас врача госпитализировали в специализированную больницу.

- Необходимые анализы взяли у всех медиков и пациентов, которые могли бы с ними контактировать, - отметили в минздраве Самарской области. - Сейчас в больницу имени Середавина поместили 21 человека, у них подозревают коронавирусную инфекцию.

Роспотребнадзор сейчас будет проводить эпидемиологическое расследование. Тем временем первый корпус больницы им. Пирогова перевели в режим работы обсерватора. Это значит, что все пациенты и врачи останутся там в течение двух недель, их уже обеспечили горячим питанием, врачей разместили в кабинетах и палатах - по возможности.

Все другие отделения больницы - не в первом корпусе - продолжают работу.

Это не первая больница в Самарской области, где найдены больные коронавирусом.

Напомним, недавно завершился карантин в больнице №4. Здесь лежали пациенты с пневмониями, и в итоге коронавирус нашли у нескольких из них и у врачей.

В Тольятти же заболели более 20 пациентов и медиков психоневрологического диспансера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Он работал с больными пневмонией»: коронавирус в Самаре нашли у медика горбольницы № 4

Также анализы на коронавирус подтвердились у семерых пациентов, которые ранее поступили в медучреждение с пневмонией (подробности)

«Люди были напуганы и просились домой»: главврач больницы в Самаре рассказала о первых днях карантина из-за коронавируса

Как будут жить врачи 14 дней на карантине, чего боятся пациенты и кто помогает медикам, оставшимся взаперти в больнице № 4 в Самаре (подробности)

"Шифруемся, как шпионы, а клиентки разносят сплетни": откровения парикмахера на самоизоляции

Мастерица из Самары рассказала, какие капризы появились у клиенток, как часто ее коллеги меняют маски и как не сойти с ума от откровений адептов теории коронавирусного заговора (подробности)

Житель Сорочинска привез из Самары коронавирус и заразил родителей, дедушку и еще 8 соседей

Сейчас в городе заболели 11 человек, четверо из них пожилые люди (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Шифруемся, как шпионы, а клиентки разносят сплетни": откровения парикмахера на самоизоляции
Мастерица из Самары рассказала, какие капризы появились у клиенток, как часто ее коллеги меняют маски и как не сойти с ума от откровений адептов теории коронавирусного заговора
"Шифруемся, как шпионы, а клиентки разносят сплетни": откровения парикмахера на самоизоляции
Мастерица из Самары рассказала, какие капризы появились у клиенток, как часто ее коллеги меняют маски и как не сойти с ума от откровений адептов теории коронавирусного заговора
Новости 24
Лечение от коронавируса на дому в Самаре: кому доступно, что делать родственникам больного
"Каждый держит спинку": в пансионате для инвалидов в Жигулевске показали жизнь в карантине
Репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 в Самаре: когда начнется, где посмотреть
Житель Сорочинска привез из Самары коронавирус и заразил родителей, дедушку и еще 8 соседей
В Самаре рассказали, как дорожные рабочие заболели коронавирусом
В Самаре будет по-летнему жарко и довольно ветрено
В Самаре в память о героях войны сделали сотни белых журавлей
На улицах Самары нашли много людей несмотря на самоизоляцию
В Самарской области от коронавируса избавились четверо взрослых и двое детей
В Самаре за 2,8 миллиона рублей отремонтируют дворы в Железнодорожном районе
В Самаре "Нива" насмерть задавила своего владельца
Карта распространения коронавируса в Самарской области на 4 мая 2020 года: зараженные еще в двух районах
Стало известно, как к 4 мая заразились коронавирусом еще 60 пациентов в Самарской области
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 4 мая 2020 года: заболели еще 60 человек
В Самаре пассажир умер в "легковушке", влетевшей в забор и столб
В Самарскую область довезли еще миллион масок
В Самарской области мужчина давал взятку полицейскому, чтобы защитить жену
Концерт ко Дню Победы 9 мая в Самаре в 2020 году пройдет без зрителей
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 4 мая 2020 года: 166 зараженных, два сотрудника АВТОВАЗа