«Шесть лет назад он спас людей, а себя не смог»: коллеги рассказали о пилоте, погибшем в рухнувшем Як-52 под Самарой

Стали известны личности летчиков, которые в субботу, 13 июня, погибли при падении легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области. Это инструктор Дмитрий Швайков, ему было 56 лет, и курсант Алексей Баранов 2002 года рождения. Оба состояли в аэроклубе ДОСААФ России, которому и принадлежал самолет.

Сегодня утром пилоты выполняли плановый учебный полет. Беды ничто не предвещало. Перед полетом самолет проверили. Он был исправен. Кроме того, на нем уже было совершено несколько полетов, в том числе в рамках подготовки к воздушной части Парада Победы, который пройдет 24 июня в Самаре на площади имени В.В. Куйбышева.

- Это был учебный полет, в парах делали упражнения. Дима был хорошим, очень опытным пилотом. Могу предположить, что произошло сваливание в штопор, и он потерял контроль над управлением, поэтому самолет упал плашмя. В спортивной авиации, к сожалению, бывают случаи такие, которые даже опыт не поможет избежать, - прокомментировал трагедию «КП-Самара» руководитель аэроклуба Геннадий Чирковский.

Дмитрий Швайков был военным летчиком-инструктором 1 класса. Его стаж более 4000 часов полета. Он прославился несколько лет назад — 7 ноября 2016 года. В тот день в Самаре проходил Парад Памяти. Самолет, которым Дмитрий управлял вместе с еще одним пилотом, участвовал в воздушной части представления. После своего выступления они отправились на аэродром, но до него так и не долетели. В итоге летчики решили приводниться на русло реки Самарки, чтобы самолет не рухнул на жилые дома. Тогда операция прошла успешно, никто не пострадал. Пилоты вплавь добрались до берега. Самолет тоже удалось спасти.

У Дмитрия Швайкова остались жена и дочь-студенткаФото: Facebook

- Дмитрий Швайков был хорошим, общительным человеком, опытным инструктором. Работал инструктором где-то с 2015 года. Летчик первого класса. Владел многими типами самолетов. В 2016 году посадил Як-52 на Самарку, этот самолет потом достали из реки, и он даже участвовал в полетах. У Дмитрия остались жена и дочь-студентка. Насколько мне известно, его супруга тоже работает в аэроклубе, - рассказал «Комсомолке» знакомый погибшего пилота, адвокат Андрей Соколов.

Про молодого курсанта известно мало. В ДОСААФ сообщили лишь, что Алексей был курсантом второго года обучения. Он увлекался не только полетами, но и различными видами спорта. Зимой любил кататься с друзьями на сноуборде и лыжах, а летом — сплавляться на байдарках по реке.

Что стало причиной гибели опытного пилота и его курсанта, еще предстоит разобраться. На месте крушения самолета работали медики и сотрудники МЧС. Также на место выехали представители военной прокуратуры. Сейчас ведется расследование ЧП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/784728" frameborder="0"></iframe> В Самарской области упал самолет ЯК-52.

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