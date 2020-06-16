Зеленый понос и температура 40: в Самаре начали рассматривать дело о массовом отравлении детей

В Ленинском суде сегодня стартовали слушания по делу о массовом отравлении детей в школе №81 в ноябре 2018 года. Напомним, тогда сообщалось о 15 заболевших с симптомами кишечной инфекции.

Симптомы отравления

- У меня пятеро детей, заболели двое - девочки, которые во вторую смену учатся, - рассказывала сегодня в суде Майа Болдырева. - Да я сама с утра в этой столовой ела, все хорошо было, а Аня с Машей кушали уже после 15.00 и на следующее утро слегли, у одной температура 39, у второй вообще 40,5 градусов, понос зеленый рвота, вызвали «Скорую помощь», их в больницу имени Семашко увезли.

- А моя заболела в тот же день к вечеру, но мы в больницу не поехали, вечно оттуда множество болячек с собой привозишь, лечились дома, - рассказала Надежда Власова.

А потом, уже за дверями зала судебного заседания рассказала корреспондентам «КП-Самара»:

- Да претензии к столовой и раньше были: в еде даже волосы находили, а проверка там столько гадости нашла, что на два листа хватило. Пожалуй, единственное чего там не было - это сальмонеллеза.

Что еще нашли следователи

В региональном Следственном комитете уголовное дело возбудили почти сразу после ЧП, расследование окончили только в этом году. Окончательное обвинение по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» предъявили Валентине Сиротиной - она работала заместителем директора ООО «Хлебосол».

- В ее должностные обязанности входили, в том числе инструктаж и контроль за сотрудниками столовой и проверка качества продукции, - зачитал сегодня гособвинитель, а потом приступил к оглашению длинного списка нарушений, которые нашли в столовой школы № 81 во время проверок и следствия: не работал термометр в емкости, где мыли посуду, да и моющее средство использовали не то, к работе допускали сотрудников без медкнижки и необходимых прививок и многое-многое другое.

Следователи также выяснили, что директор школы направляла претензии руководству ООО «Хлебосол» за грязную посуду, за то, что детей без завтрака оставили, за нарушение санитарных норм. Но меры либо не предпринимались, либо их было недостаточно. В итоге произошло массовое отравление детей. Ранее сообщалось о 14 маленьких пациентах и одном взрослом, но в обвинительном заключении обозначены лишь 6 пострадавших.

Заразу мог принести кто угодно?

Валентина Сиротина вины своей не признает и намерена при помощи адвоката и экспертов доказать свою правоту.

- 8 лет работала, все хорошо было, ни одного нарушения, во все виноват передел рынка – заявила она по окончании заседания корреспонденту «КП-Самара». - И вообще, почему меня судят, а не руководителя «Хлебосола» или медсестру школы? Это они могли закрыть столовую, а я - нет.

По словам Сиротиной, у нее нет медицинского образования, поэтому разобраться, какие прививки были проставлены у работников столовой в медкнижках, а какие нет - она не могла. Проверять это, по мнению подсудимой, должна была школьная медсестра. Она же, медсестра, предположительно, и должна была запрещать работать на кухне тем, у кого документы были не в порядке.

- Я видела претензии от директора школы, спросила у своего руководителя, что теперь делать, мне сказали: «Да, надо бы найти новых работников, но сейчас мы же не можем столовую закрыть», вот и не закрыли, а я таких полномочий не имела, - уверяет Валентина Сиротина.

- Да и за оборудование кухни в столовой она не отвечала, все оборудование по договору обязана была школа предоставить, - рассказывает дальше адвокат Сиротиной Елена Корнеева. – Посуда дезинфицировалась не моющим средством, а специальной машиной, там температура 90 градусов достигала, вся зараза уничтожалась.

Сторона защиты будет настаивать на том, что возбудитель в столовую могли принести не кухонные работники: мол, в кулере, который у второклашек стоял, кучу вредных микроорганизмов нашли. Плюс дети могли отмечать чей-то день рождения и принести зараженный продукт, а потом просто «поделиться» заразой с окружающими.

И вообще, как заявила журналистам сторона защиты, инкубационный период болезни – не один день, поэтому и пробы, взятые в столовой, могут быть не показательны, и выводы следствия спорными. Чтобы подтвердить это, они будут просить о допросе инфекциониста во время судебных заседаний.

Чья «правда» окажется сильнее, пока не ясно. Валентине Сиротиной, если ее признают виновной, грозит штраф 500-700 тысяч рублей, ограничение свободы, принудительные работы или даже лишение свободы на срок до 2 лет.

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