Стали известны причины массового отравления детей в школе №81

СЕГОДНЯ 15:03 2018-11-28T15:30:18+03:00

В школе отравились 14 детей и 1 взрослый Фото: Архив "КП"

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В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области опубликовали результаты проверки самарской школы №81, в которой произошло массовое отравление детей. Как выяснилось, на МП «Кафе «Хлебосол», которое кормило детей, не соблюдали ряд санитарные правила. Напомним, школа была закрыта на карантин по кишечной инфекции с 16 по 26 ноября. В учебном заведении отравились 14 детей и 1 взрослый.

- Сотрудники пищеблока не соблюдали правила личной гигиены. Кроме того, к работе допустили сотрудников, у которых нет всех медицинских осмотров и прививок, - сообщили журналистам «КП»-Самара в региональном Роспотребнадзоре. – Не соблюдались правила обработки столовой и кухонной посуды, оборудования и инвентаря пищеблока. Нарушались правила организации питьевого режима учеников.

Почему отравились школьники? Кто следующий в очереди на "посадку"? Александр Хинштейн в гостях на радио «КП-Самара» 00:00 00:00

Причиной заболевания стала шигелла – возбудитель дизентерии. По данным Управления Роспотребнадзора, заболевшие жаловались на температуру, жидкий стул и рвоту. Заболевания протекали в средней степени тяжести.

Школу №81 оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Директора школы Людмилу Батищеву хотели уволить, но, по сведениям родителей, ее восстановили в должности. Однако в эфире радио «КП»-Самара» депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что окончательное решение за главой города Еленой Лапушкиной.

А вот МП «Кафе «Хлебосол» по решению Ленинского районного суда ушло из школы. Теперь питание организует другая компания. Против «Кафе «Хлебосол» возбуждено административное дело по ч.2 ст.14.43 КоАП «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов».

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