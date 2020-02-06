В Самаре экс-сотрудницу «Хлебосола» будут судить за отравление детей в школе № 81

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:17:02+03:00

Из-за того, что женщина не проследила за подчиненными, они приготовили опасную пищу

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В Самаре правоохранители завершили расследование уголовного дела о массовом отравлении детей в школе № 81 в ноябре 2018 года. Обвиняемым по нему проходит бывший заместитель директора по производству МП «Кафе «Хлебосол», которое отвечало за питание в учебном заведении. Женщине вменяют нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

- По версии следствия, 9 января 2018 года кафе «Хлебосол» заключило со школой № 81 договор о сотрудничестве. Однако обвиняемая не проконтролировала сотрудников в части соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. В результате они приготовили недоброкачественную пищу, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Все это привело к тому, что 15 и 16 ноября 2018 года нескольким ученикам школы № 81 понадобилась помощь медиков. Так, шестерых школьников госпитализировали с кишечной инфекцией, еще семеро детей от госпитализации отказались. Теперь «Хлебосол» больше не занимается горячим питанием в школе. Скоро бывшая сотрудница предприятия предстанет перед судом. Дело рассмотрит Ленинский районный суд Самары.

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ИСТОЧНИК KP.RU