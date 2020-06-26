Дождалась, пока он уснет, и убила. Появилось видео признания экс-помощницы депутата, замуровавшей сына в бетон

— Лишила жизни, ударив его несколько раз гантелей. Потом я вытерла кровь, — Галина Морозова из Астрахани детально помнит, как убивала своего 12-летнего сына Сашу. Сегодня в СК РФ сообщили о том, что 56-летней экс-помощнице депутата предъявили обвинения в убийстве малолетнего. Также появилось видео с ее допроса следователями.

Напомним, что тело Александра Парахнякова обнаружили 19 июня в доме старшего сына Морозовой. Мальчик был замурован в бетон. Искали его с 4 марта. Тогда родители Саши заявили, что тот не вернулся из школы, но на днях оказалось, что это вранье, а мать жертвы — главная подозреваемая.

На кадрах, опубликованных правоохранителями, видно, что Галина волнуется, но все-таки держит себя в руках. Она рассказывает, как после расправы подогнала машину к главному входу дома.

— За руки его спустила на первый этаж, погрузила в машину — на заднее сиденье. Свернула окровавленную одежду и матрас, тоже их спустила, вместе с его одеждой и пакетом, в который положила гантель, его телефон, шнур... Отвезла его на 7-ю Литейную, выгрузила. Потом доехала, бросила в реку целлофановый пакет с гантелей, — объяснила женщина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/787296" frameborder="0"></iframe> В Астраханской области местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве сына.

В СК сообщили, что подросток ушел из дома 4 марта и вернулся только под утро следующего дня. Его матери это не понравилось, они поругались.

— Обвиняемая дождалась момента, когда сын уснет, и нанесла ему несколько ударов по голове острой частью пластиковой кисточки и гантелью. От полученного повреждения несовершеннолетний скончался, — делятся ужасными подробностями правоохранители.

Тело убитого женщина отвезла к дому своего старшего сына Дениса. Она спрятала труп в погребе пустующего строения и залила его бетоном. Сейчас Галина Морозова арестована, а силовики продолжают искать доказательства.

Как стало известно «КП-Самара», Денис Парахняков, вероятно, знал о смерти брата. По одной из версий, именно его показания привели сыщиков к месту, где спрятали убитого.

Сейчас расследование продолжается. Дело находится на контроле СК РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Она выбрала карьеру, а не ребенка»: психолог об экс-помощнице депутата Астрахани, замуровавшей сына в бетон

Опытный эксперт из Самары рассказала, что могло довести Галину Морозову до трагедии, и можно ли было избежать детоубийства (подробности)

Гадалка еще в марте описала судьбу замурованного в бетон 12-летнего сына экс-депутата из Астрахани

Сомнения в том, что Галина Морозова скрывает правду и действительно ищет своего ребенка, высказывал и местный журналист Глеб Иванов (подробности)

Экс-депутат из Астрахани рассказала, где спрятала орудие, которым убила сына

О преступлении не знали многие члены семьи (подробности)

Сестра 12-летнего мальчика из Астрахани, которого забетонировала его мать экс-депутат: «Я всегда считала, что у меня самая замечательная мама»

Ребенка не могли найти с марта этого года, а оказалось, что его тело замуровано в бетон (подробности)