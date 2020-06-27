Коронавирус в Самарской области, последние новости на 27 июня 2020 года: рестораны открылись

Число заболевших новой инфекцией в регионе снижается, выздоровевших становится все больше. Губернатор уже снял большую часть ограничений. Рассказываем подробнее об этом и озвучиваем последние новости про коронавирус в Самарской области на 27 июня 2020 года. Самые важные факты, которые обязательно нужно знать.

Статистика о заболевших коронавирусом в Самарской области на 27 июня (час ночи)

В Самарской области коронавирусом за сутки заболели 60 человек, это немного больше, чем в предыдущие два дня. Однако, подъем незначительный.

Всего на данный момент выявлено 4617 человек, зараженных коронавирусом. Из них выздоровели больше половины - 2478 человек. 49 из них за последние сутки.

Зафиксировано за все время 53 смерти. Никто не умирает уже с 19 июня - в течение семи дней.

На 100 тыс человек приходится 144,6 заражений. Это гораздо меньше, чем в соседних регионах. Коэффициент смертности составляет 1,7.

Как заболели 60 пациентов 26 июня 2020 года - в нашем материале.

Статистика коронавируса в Самарской области на 27 июня

Режим повышенной готовности: что можно и чего нельзя в Самарской области из-за коронавируса

С 25 июня в Самарской области отменили режим самоизоляции. Даже для граждан старше 65 лет его сделали не обязательным, а рекомендуемым.

Более того, губернатор подправил пункт, который раньше предписывал самоизолироваться всем приезжим из других регионов. Теперь делать это необязательно, более того, кордоны в аэропорту и на вокзале сняты. Теперь те, кто прибыл в Самарскую область из других регионов, должен только сообщать о себе, если плохо себя почувствовал или заметил признаки ОРВИ.

С 26 июня в Самарской области начали работать летние веранды ресторанов. В первый же день этот факт вызвал у самарцев огромный энтузиазм.

С 3 июля в Самарской области должны открыться турбазы и базы отдыха. Но уже сейчас до августа на многих из них уже нет мест.

С 3 июля в Самарской области разрешат проводить экскурсии на свежем воздухе. Следующим этапом могут уже начать работу музеи.

Салоны красоты и все предприятия сферы услуг работают уже с 12 апреля.

Гостиницы в Самаре работают, никаких принципов по заселению гостей только с семейным статусом здесь не высказывают.